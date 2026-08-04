Lord Shiva Priya Mulank: अंक ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व से लेकर भविष्य के बारे में काफी हद तक जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के जन्मतिथि का कुल मूलांक कहलाता है। मूलांक 1 से 9 तक होता है और हर एक मूलांक का अपना-अपना ग्रह होता है जिसका असर उन जातकों के जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे ही आधुनिक अंक शास्त्रत्र में कुछ ऐसे मूलांकों के बारे में बताया गया है जिन्हें भगवान शिव का प्रिय मूलांक माना जाता है। आइए जानते हैं इन मूलांकों के बारे में…

बता दें कि भगवान शिव की कृपा का अर्थ केवल धन-संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन में सही मार्ग, आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होना भी है।

मूलांक 5 वाले लोगों की खासियत

जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध को वाणी, तर्क-वितर्क, एकाग्रता, शिक्षा, व्यापार आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में इस मूलांक में जन्मे जातकों की सीखने की काफी अच्छी क्षमता होती है। ये तेज बुद्धि के होने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काफी सफलता पाते हैं। ये अच्छी बातचीत करने वाले माने जाते हैं। इसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाते हैं। संचार के क्षेत्र में भी इनकी गहरी रुचि होती है। ये हर एक परिस्थितियों में ढलकर उससे निकलने की कोशिश करते हैं। ये मेहनत के बल पर कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर लेते हैं। इन लोगों पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। शिव जी की उपासना करने से मानसिक शांति मिलने के साथ एकाग्रता में तेजी से वृद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि हो सकती है।

मूलांक 7 वालों की खासियत

अंक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 होता है। इस मूलांक के स्वामी केतु को माना जाता है। केतु को ज्ञान, अध्यात्म, वैराग्य और रहस्य से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस मूलांक के जातकों के ऊपर शिव की जी की विशेष कृपा होती है। इस मूलांक के जातकों की गहरी सोच होने के साथ हर एक चीज का ठीक तरह से विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लेने का क्षमता होती है। अध्यात्म की ओर काफी अधिक होता है। इसके साथ ही नई चीजों की सीखने की क्षमता होने के साथ शोध करते हैं। इनका अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत होता है। इस मूलांक के जातक शिव की विशेष पाने के लिए पंचाक्षरी मंत्र ‘ऊं नम: शिवाय:’ मंत्र का नियमित रूप से जाप करें।

मूलांक 9 वालों की खासियत

जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 माना जाता है। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूलांक 9 का संबंध मंगल ग्रह से हैं। मंगल को आत्मविश्वास, साहस, पराक्रम का कारक माना जाता है। भगवान शिव के रुद्र स्वरूप को इस मूलांक से जोड़कर देखा जाता है। भगवान शिव की ऊर्जा, शक्ति, त्याग, तप, साहस और संघर्ष से संबंधित है।

ऐसे में इस मूलांक के जातक काफी साहसी होने के साथ आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जिससे ये कई क्षेत्रों में सफलता पा लेते हैं। ये कठिन परिस्थितियों में घबराने की बजाय इसका सामना करके इससे निकलने की कोशिश करते हैं। ये अपने लक्ष्य के प्रति काफी सजग होते हैं, जिससे ये कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर लेते हैं।

मूलांक 5, 7 और 9 वाले लोग कौन सा शिव मंत्र कर सकते हैं?

मूलांक 5, 7 और 9 का भगवान शिव से क्या संबंध है?

भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को साहस, अध्यात्म, सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान और सफलता की प्राप्ति हो सकती है।

कैसे निकाले अपना मूलांक?

मूलांक निकालने के लिए आपको अपनी जन्मतिथि के बारे में पता होना चाहिए। इस तिथि को जोड़कर मूलांक बनता है। ये मूलांक 1 से 9 अंक के बीच होती है। जैसे किसी जातक का जन्म 16 तारीख को हुआ है, तो 1 और 6 को जोड़ने में 7 निकलता है। ऐसे में मूलांक 7 होगा।

जन्म तारीख 5 है → मूलांक 5

जन्म तारीख 14 है → 1 + 4 = 5 (मूलांक 5)

जन्म तारीख 23 है → 2 + 3 = 5 (मूलांक 5)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल धार्मिक मान्यताओं, आध्यात्मिक विचारों और अंक ज्योतिष पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी, वैज्ञानिक प्रमाण या जीवन के निर्णयों का विकल्प प्रस्तुत करना नहीं है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अपनी समझ, विवेक और उचित सलाह का उपयोग करें।