Lord Shiva Favorite Zodiac: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। इस साल महाशिवरात्रि आज यानि 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाई जा रही है। यह दिन देवों के देव महादेव, यानी भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा, व्रत और जलाभिषेक से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिवजी को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत खुश हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियों में से कुछ राशियां ऐसी मानी गई हैं, जो भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय हैं। इन राशियों पर भोलेनाथ की खास कृपा बनी रहती है और वे हर संकट से उनकी रक्षा करते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं ये भाग्यशाली राशियां।

मेष राशि

मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग जोश और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं और चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि पर बनी रहती है। शिवजी की कृपा से इनके बिगड़े काम भी बन जाते हैं और करियर व व्यापार में सफलता मिलती है। मेष राशि के जातकों को सोमवार के दिन तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और लाल चंदन मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

कर्क राशि

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं। यही कारण है कि कर्क राशि को शिवजी की प्रिय राशियों में गिना जाता है। इस राशि के लोग स्वभाव से शांत, भावुक और धैर्यवान होते हैं। वे परिवार और रिश्तों को महत्व देते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव कर्क राशि के लोगों को हर संकट से बचाते हैं और उनके जीवन में सुख-शांति बनाए रखते हैं। कर्क राशि के जातकों को सोमवार के दिन चांदी के लोटे से शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए। इससे घर में शांति और समृद्धि आती है।

सिंह राशि

सिंह राशि भी भगवान शिव की प्रिय राशियों में से एक मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सिंह राशि के जातकों में साहस, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास प्रबल होता है, जो भगवान शिव के तेज और निर्भीक स्वभाव से मेल खाता है। ऐसा कहा जाता है कि महादेव सिंह राशि वालों पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में उन्हें शक्ति, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं।

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनि भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। इस वजह से मकर राशि पर भी भोलेनाथ की विशेष कृपा मानी जाती है। इस राशि के लोग मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार होते हैं। शिवजी की कृपा से मकर राशि के जातक कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर लेते हैं। इन्हें सोमवार के दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन की बाधाएं कम होती हैं और तरक्की के रास्ते खुलते हैं।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ग्रह हैं। इस राशि के लोग ईमानदार, सच्चे और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ये समाज के हित में सोचते हैं और अच्छे कार्यों में विश्वास रखते हैं। भगवान शिव को इनका नेक स्वभाव बहुत पसंद आता है। कुंभ राशि के लोगों को सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है।

डिस्क्लेमर: “इस लेख में दी गई जानकारी शिव पुराण और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पूर्ण सत्यता और परिणामों की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी विधि या उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।”