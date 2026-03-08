Sheetala Ashtami 2026 : सनातन धर्म में शीतला अष्टमी का खास महत्व है। इस व्रत को कई स्थानों पर बासौड़ा या बूढ़ी बसौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व होली के 8 दिन बाद मनाया जाता है। अधिकतर गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग इस पर्व को मनाते हैं। जो लोग इस पर्व को मनाते हैं उनके अनुसार इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतला अष्टमी पर एक दिन पहले बने हुए बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और उसे ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है।

इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन घर की सफाई और रसोई में विशेष स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन माता शीतला की कृपा से संतान और परिवार को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। माताएं व्रत रखकर अपने बच्चों की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। आइए जानते हैं तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व…

शीतला अष्टमी 2026 तिथि (Kab Hai Sheetala Ashtami 2026)

वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत पड़ता है। वहीं इस साल 11 मार्च 2026 को पूर्वाह्न 01:54 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 12 फरवरी 2026 को भोर के समय 04:19 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत 11 मार्च 2026, बुधवार के दिन मनाया जाएगा।

शीतला अष्टमी शुभ मुहूर्त 2026

वहीं इस दिन देवी शीतला की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त प्रात:काल 06:36 बजे से लेकर सायंकाल 06:27 बजे तक रहेगा। इस बीच में मां शीतला की पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

शीतला अष्टमी का महत्व

शीतला माता को आरोग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा करने से माता के आशीर्वाद से चेचक, छोटी माता, फुंसी, फोड़े, नेत्र विकार जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। माता शीतला को ठंडी चीजों का भोग गलाने से वह प्रसन्न होती हैं और इस दिन पर बासी भोजन करने से शरीर में शीतलता बनी रहती है। शीतला माता दिगम्बरा हैं और गधे पर सवार रहती हैं। ये अपने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ से शीतल जलघट उठाए हुए हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।