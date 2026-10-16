Shardiya Navratri 2026: वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। वृक्ष और पौधों पर नए पत्ते आते हैं। शरद ऋतु में वृक्ष के पत्ते अपना रंग बदलते हैं। पतझड़ आने पर पेड़ों के पत्ते गिरने लगते हैं। वृक्ष तो पूरे समय एक ही रहता है किंतु उसकी अभिव्यक्ति अलग-अलग समय पर अलग-अलग ढंग से होती है। उसी तरह दिव्यता तो पूरे वर्ष हर समय बनी ही रहती है, दिव्यता काल से परे है। किंतु दिव्यता अलग-अलग समय पर स्वयं को अलग-अलग तरीकों से अभिव्यक्त करती है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के अनुसार, नवरात्रि केवल मां दुर्गा की आराधना करना ही नहीं है बल्कि इसके माध्यम से दिव्यता को पहचानने, आत्मचिंतन करने से लेकर आध्यात्मिक चेतना से जुड़ने का एक अच्छा अवसर हो सकता है।

अगर हम इस बात को गहराई से समझने का प्रयत्न करें तो हमें यह बोध होगा कि नवरात्रि वह उत्सव है जब समय स्वयं दिव्यता का उत्सव मनाता है।

एक सिद्ध योगी के लिए तो प्रत्येक दिवस ही उत्सव का दिवस होता है किंतु एक साधक के लिए यह उत्सव आत्म-शुद्धि का अवसर है। एक साधक को उसके वास्तविक व सार्वभौमिक स्वरूप को पहचानने में बाधा बन जाने वाली तीन प्रकार की अशुद्धियां हैं – आणव मल, कर्म मल और कायिक मल। साधक इन नौ दिनों में मौन, भक्ति और ध्यान की गहराई में उतरकर अपनी अशुद्धियों से मुक्त हो सकता है।

नवरात्रि उत्सव के महत्व को उजागर करते हुए गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर के कुछ उद्धरण –

अपेक्षा रहित प्रेम और निष्काम भक्ति परम चेतना को प्रिय है। जब अशुद्धियों से मुक्ति जीवन में उत्थान और स्वतंत्रता लाती है, तब नवरात्रि उत्सव की सच्ची सार्थकता प्रकट होती है।

नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह विजय प्रत्यक्ष द्वैत पर परम सत्य की विजय है।

नवरात्रि रहस्यमय को प्रकट करने और उस स्रोत से पुनः जुड़ने का समय है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है।

नवरात्रि आत्मचिंतन और अपने मूल स्रोत की ओर लौटने का समय है। इस परिवर्तन के समय में प्रकृति का कायाकल्प होता है और एक नई जीवन शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है।

नवरात्रि में, ब्रह्मांड की सभी विविधताएं एक साथ आकर उस एक दिव्यता को प्रकट करती हैं, जो मां की तरह आपकी देखभाल करती है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करती है।

नवरात्रि अपने भीतर और बाहर हर चीज में विद्यमान दिव्यता को पहचानने का समय है।

नवरात्रि नाम और रूप के बाहरी जगत से ऊर्जा के सूक्ष्म जगत की यात्रा है। हमारे अस्तित्व के अंतर्तम केंद्र की यात्रा है।

नवरात्रि यह दर्शाती है कि व्यक्ति स्वयं में निहित सकारात्मक गुणों द्वारा नकारात्मकता पर विजय प्राप्त कर सकता है।

नवरात्रि की ये पवित्र नौ रातें हमें अशुद्धियों से मुक्त होने की प्रेरणा देती हैं। जब आप मौन और ध्यान की गहराई में उतरते हैं, तब आप अशुद्धियों से मुक्त होते जाते हैं।

रात्रि वह है जो पुनरुत्थान लाती है। यह हमारे अस्तित्व के तीन स्तरों – शारीरिक, सूक्ष्म और कारण को राहत देती है।

डिस्क्लेमर:यह लेख श्री श्री रवि शंकर के सार्वजनिक आध्यात्मिक विचारों और नवरात्रि से जुड़े उनके संदेशों पर आधारित है। इसमें व्यक्त विचार आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। इनका उद्देश्य किसी धार्मिक मत का प्रचार करना या वैज्ञानिक अथवा चिकित्सीय सलाह देना नहीं है। आध्यात्मिक अनुभव व्यक्ति-विशेष के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।