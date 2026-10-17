Kanya Pujan 2026 Date: शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से आरंभ हुई थी, जो 20 अक्टूबर को दसमी तिथि के साथ समाप्त होगी। इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने का भी विधान है। मान्यता है कि छोटी कन्याओं को माता के रूप में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में कई लोग नवरात्रि के हर एक दिन कन्याओं को भोजन करता हैं, जबकि कई साधक विशेषरूप से अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। इस साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दो दिन होने के कारण अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में इसके बाद को लेकर काफी भ्रम बना हुआ है कि कन्या पूजन किस-किस दिन करना लाभकारी हो सकता है। आइए जानते हैं किस दिन कन्या पूजन करना शुभ होगा। इसके साथ ही कन्या पूजन मुहूर्त, पूजा विधि सहित अन्य जानकारी…

शास्त्रों में उल्लेख है कि नवरात्रि में 1 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना सबसे मंगलकारी माना जाता है। प्रत्येक आयु वर्ग की कन्या के पूजन से अलग-अलग फल और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है।

शारदीय नवरात्रि की महाष्टमी और नवमी तिथि कब? (Shardiya Navratri 2026 Ashtami And Navami Date)

हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 27 मिनट से लेकर 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक है। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नवमी तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 12:50 बजे तक है।

कब है महा अष्टमी 2026- 19 अक्टूबर

कब है महानवमी- 19 अक्टूबर

कब करें कन्या पूजन? (Kanya Pujan 2026 Date)

शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इन दो दिनों में आप कन्या पूजन कर सकते हैं।

शारदीय नवरात्रि अष्टमी कन्या पूजन मुहूर्त (Kanya Pujan 2026 Mahasthmi Muhurat)

अगर आप 19 अक्टूबर को कन्या पूजन कर रहे हैं, तो इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह में 09 बजकर 15 मिनट से सुबह 10 बजकर 40 मिनट तक अच्छा है। इस समय को शुभ-उत्तम चौघड़िया मुहूर्त कहा गया है। इसके अलावा आप इन मुहूर्त में भी कन्या पूजन कर सकते हैं

लाभ-उन्नति मुहूर्त- 02:57 पी एम से 04:22 पी एम तक

अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त- 04:22 पी एम से 05:48 पी एम तक

चर-सामान्य मुहूर्त-01:31 पी एम से 02:57 पी एम तक

शारदीय नवरात्रि महानवमी कन्या पूजन मुहूर्त (Kanya Pujan 2026 Maha asthmi Muhurat)

अगर आप दशमी तिथि आरंभ होने से पहले 20 अक्टूबर को कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो इन शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं।

रवि योग- 06:25 ए एम से 20 अक्टूबर 06:25 ए एम तक

चर-सामान्य मुहूर्त- 09:15 ए एम से 10:40 ए एम

लाभ-उन्नति मुहूर्त 10:40 ए एम से 12:06 पी एम

अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त 12:06 पी एम से 01:31 पी एम तक

शारदीय नवरात्रि कन्या पूजन 2026 सामग्री (Kanya Pujan 2026 Samagri)

कन्याओं के पैर धोने के लिए थाली, साफ जल और साफ कपड़ा या तौलियां

महावर या अलता

कुमकुम

सिंदूर

अक्षत

बैठाने के लिए आसन, कपड़ा या चटाई

पूजा थाली

घी का दीपक

एक गाय के गोबर का कंडा या उपले

फूल

फूलों का माला

लाल चुनरी

भोजन (खीर-पूड़ी या गुड़-चना)

उपहार

भेंट

कन्या पूजन 2026 विधि (Kanya Pujan Vidhi)

जिस दिन आप कन्या पूजन कर रहे है उसके एक दिन पहले ही उन्हें आने का न्यौता दे दें। फिर कन्या पूजन के दिन जब कन्याओं घर जाए, तब एक बड़ी थाली में उनके पैर रखकर जल से धोएं और फिर पोंछ दें। इसके बाद उन्हें आसन पर बिठाएं और उनके पैरों में महावर और माथे पर सिंदूर, अक्षत लगाएं। फिर लाल रंग की चुनरी और माला पहनाएं। फिर आरती उतार लें। आरती के बाद उन्हें हलवा-पूड़ी, खीर या अन्य सात्विक भोजन परोस दें। इसके बाद हर कन्या से थोड़ा-थोड़ा टुकड़ा लेकर जले हुए उपले में डाल कर आचमन कर लें। अब कन्याओं को भोजन करने को कहें। भोजन करने के बाद उन्हें अपनी यथाशक्ति के हिसाब से उपहार दें। इसके बाद उनके हाथ में अक्षत यानी चावल लेकर महिला अपनी पल्लू यानी आचल में इन चावलों को ले लें। अब कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। बाद में पैर धोएं हुए जल और इन अक्षत को अपने घर में छिड़क दें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है।

कन्या पूजन 2026 मंत्र (Kanya Pujan 2026 Mantra)

या देवी सर्वभू‍तेषु ‘कन्या ‘ रूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।।

ॐ श्री दुं दुर्गायै नमः ।।

ॐ श्री कुमार्यै नमः ।।

ॐ श्री त्रिगुणात्मिकायै नमः ।।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।