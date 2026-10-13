Maa Durga Mantra: शारदीय नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना और उनकी कृपा पाने के लिए बेहद खास माना जाता है। इन नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं और सुख-समृद्धि, खुशहाली व मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि में मां दुर्गा के विशेष मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करने से मन को शांति मिलती है और सुख- समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने वाले खास मंत्रों के बारे में, जिनका जाप करना भक्तों के लिए कल्याणकारी माना जाता है।

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मां दुर्गा का बीज मंत्र

ॐ दुं दुर्गायै नमः॥

मान्यता है कि इस मंत्र का जाप साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के लिए किया जाता है।

मां दुर्गा का नवार्ण मंत्र

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे॥

यह मां दुर्गा का प्रसिद्ध मंत्र है। भक्त इसे शक्ति, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जपते हैं।

सर्वमंगल मांगल्ये मंत्र

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥

इस मंत्र में मां दुर्गा को कल्याण करने वाली और भक्तों को शरण देने वाली देवी के रूप में प्रणाम किया जाता है।

मां दुर्गा की स्तुति का मंत्र

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

यह मंत्र देवी की सर्वव्यापी शक्ति को नमन करने के लिए पढ़ा जाता है।

मां दुर्गा का शरणागत मंत्र

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे।

सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥

इस मंत्र में मां से शरणागत भक्तों की रक्षा करने और दुख दूर करने की प्रार्थना की जाती है।

मां दुर्गा गायत्री मंत्र

ॐ कात्यायन्यै विद्महे।

कन्याकुमारि धीमहि।

तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्॥

यह देवी दुर्गा की उपासना में प्रचलित गायत्री मंत्र का एक पाठ है। इसका जाप ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए किया जाता है।

मां दुर्गा का प्रणाम मंत्र

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥

इस मंत्र के माध्यम से भक्त मां दुर्गा से भय दूर करने और रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं।

नवरात्रि में मंत्र जाप कैसे करें?

सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें और मां दुर्गा के सामने दीपक जलाएं।

मां को लाल फूल अर्पित करके श्रद्धापूर्वक मंत्र का जाप करें।

अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार किसी एक मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप कर सकते हैं।

जाप के बाद मां दुर्गा से परिवार की सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें।

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