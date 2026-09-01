Shardiya Navratri 2026 Date: हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। इस दौरा मां दुर्गा की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ आरंभ हो जाएगा। इस दौरान मां दुर्गा और उनके स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ कलश स्थापना की जाती है, साथ ही बड़े-बड़े पंडालों में मां दुर्गा की विधिवत स्थापना भी की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ 11 अक्टूबर से हो रहा है। हालांकि नवमी, अष्टमी तिथि एक दिन होने के कारण तिथियों को लेकर असमंसज बना हुआ है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की सही तिथि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सहित अन्य जानकारी…

कब से कब तक शारदीय नवरात्रि 2026? (Shardiya Navratri 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार , आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर को रात 9 बजकर 19 मिनट से आरंभ हो रही है, जो 11 अक्टूबर को रात 9 बजकर 30 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का आरंभ 11 अक्टूबर से हो रहा है, जो 20 अक्टूबर को नवमी तिथि के साथ समाप्त होगा।

शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना का मुहूर्त (Shardiya Navratri 2026 Shubh Muhurat)

शारदीय नवरात्रि की घटस्थापना मुहूर्त – 11 अक्टूबर 06:19 ए एम से 10:12 ए एम

अवधि – 03 घण्टे 52 मिनट्स

घटस्थापना अभिजित मुहूर्त – 11:44 ए एम से 12:31 पी एम

चित्रा नक्षत्र प्रारंभ – अक्टूबर 10, 2026 को 09:42 पी एम बजे

चित्रा नक्षत्र समाप्त – अक्टूबर 11, 2026 को 10:32 पी एम बजे

वैधृति योग प्रारंभ – अक्टूबर 10, 2026 को 10:02 पी एम बजे

वैधृति योग समाप्त – अक्टूबर 11, 2026 को 09:05 पी एम बजे

किस दिन होगी किस देवी की पूजा? (Shardiya Navratri 2026 Calendar)

नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है.

11 अक्टूबर: मां शैलपुत्री, घटस्थापना

12 अक्टूबर: मां ब्रह्मचारिणी

13 अक्टूबर: मां चंद्रघंटा

14 अक्टूबर: मां कूष्मांडा

15 अक्टूबर: मां स्कंदमाता

16 अक्टूबर: मां कात्यायनी

17 अक्टूबर: मां कालरात्रि

18 अक्टूबर: कालरात्रि

19 अक्टूबर: मां महागौरी, मां सिद्धिदात्री

20 अक्टूबर- नवरात्रि पारण, विजयादशमी, दुर्गा विसर्जन

19 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी (Shardiya Navratri 2026 Ashtami And Navami 2026 Date)

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से आरंभ हो रही है। लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही 19 अक्टूबर को पड़ रही है। इसलिए कई साधक इस दिन दिन ही अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन संधि पूजा का भी विशेष महत्व है।

इस साल किस वाहन पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा पृथ्वी आती हैं और पूरे दिन यहीं पर निवास करती हं। ऐसे में वह किसी वाहन में सवार होकर आ रही हैं। इसी आधार पर पूरे साल का ज्योतिषचार्य भविष्यवाणी करते हैं। बता दें कि इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ रविवार के दिन से हो रहा है। इसलिए इस साल मां दुर्गा हाथी में सवार होकर आएगी। इसका मतलब है कि इस साल अच्छी बारिश हो सकती है। मां के वाहन के आने को लेकर लोक-प्रचलित नवरात्रि-फल परंपरा से एक श्लोक आया है।

श्लोक

शशिसूर्ये गजारूढा शनिभौमे तुरंगमे।

गुरौ शुक्रे च दोलायां बुधे नौका प्रकी‌र्त्तिता॥

गजे च जलदा देवी छत्रभंगस्तुरंगमे।

नौकायां सर्वसिद्धिः स्यात् दोलायां मरणं ध्रुवम्॥

अर्थ-

रविवार एवं सोमवार को भगवती हाथी पर आती हैं, शनि और मंगलवार को घोड़े पर,बृहस्पति और शुक्रवार को डोला पर, बुधवार को नाव पर आती हैं।दुर्गा हाथी पर आगमन से अच्छी वर्षा होती है, घोड़े पर आगमन से राजाओं में युद्ध होता है। नाव पर आगमन से सब कार्यों में सिद्धि मिलती है और यदि डोले पर आगमन होता है तो उस वर्ष में अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु होती है।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।