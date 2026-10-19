Shardiya Navratri 9 Day, Maa Siddhidatri Vrat Katha In Hindi: शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सुख-समृद्धि, ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस पावन दिन पर भक्त विधि-विधान से मां की पूजा-अर्चना करते हैं और कन्या पूजन कर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में कृपा करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री की व्रत कथा के बारे में…

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सिद्धिदात्री व्रत कथा (Maa Siddhidatri Vrat Katha In Hindi)

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का आधा शरीर मां सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और उन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी को सृष्टि का कर्ता, विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया। एक बार भगवान शिव ने मां कुष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे अपनी पूर्णता प्राप्त करने की विनती की। तब मां कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, जिन्हें मां सिद्धिदात्री या सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है।

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मां सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को अष्ट सिद्धि और 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 सिद्धियों में न केवल अष्ट सिद्धि (आठ सिद्धियां) शामिल थीं, बल्कि 10 अन्य सिद्धियां भी थीं, जिन्हें भगवान कृष्ण ने माध्यमिक सिद्धियों के रूप में परिभाषित किया था। इसके बाद, भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन के लिए एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता महसूस हुई। तब माँ सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। भगवान शिव का वह रूप, जिसमें वह आधे पुरुष और आधे स्त्री होते हैं, अर्धनारीश्वर कहलाता है। यही कारण है कि भगवान शिव का अर्द्ध रूप अर्धनारीश्वर, उनके और मां सिद्धिदात्री के संबंध का प्रतीक है।

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