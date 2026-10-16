नवरात्रि का सातवां दिन, मां कालरात्रि की पूजा का मुहूर्त, विधि, भोग और मंत्र: द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नवरात्रि का सातवां दिन होता है। इस दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से साधक को जीवन के हर कष्ट से निजात मिलने के साथ-साथ सुख-समृद्धि, खुशहाली की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलने के साथ मनो वांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। जानिए मां कालरात्रि की पूजा विधि, मुहूर्त, भोग, मंत्र, स्त्रोत और आरती..

कब है शारदीय नवरात्रि सप्तमी?

द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 17 अक्टूबर को सुबह 5 बजकर 54 मिनट से लेकर 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 28 मिनट तक रहेगी। ऐसे में दोनों ही दिन उदया तिथि पड़ने के कारण सप्तमी तिथि दो दिन पड़ रही है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का सातवें दिन पूजी जाने वाली मां कालरात्रि का पूजन 17 और 18 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

शारदीय नवरात्रि मां कालरात्रि के पूजन का मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त – 11:49 एएम– 12:35 पीएम

अमृत काल – नही हैं

ब्रह्म मुहूर्त – 04:52 एएम– 05:40 एएम

मां कालरात्रि का स्वरूप

एक वेधी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थित, लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी।

वामपदोल्लसल्लोहलताकण्टक भूषणा, वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकारी।

देवी भागवत के अनुसार, मां कालरात्रि के बाल खुले और एक वेणी के रूप में है। वे जपा के फूलों से कानों से सजाए हुए है। उनका स्वरूप वस्त्रहीन बताया गया है और वह गधे पर सवार है। उनके हठ लंबे हैं और कानों में आभूषण और उनका शरीर तेल से अभ्यंग किए जैसा प्रतीक हो रहा है। उनके बाएं पैरे में लोहे के कांटों जैसे आभूषण सुशोभित है। मां कालरात्रि का वर्ण काला है और उनका स्वरूप भय उत्पन्न करने वाला है। वे दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली देवी हैं।

मां कालरात्रि पूजा विधि

सुबह जल्दी स्नान करें और शुद्ध, स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद पूजा के स्थान को साफ कर लें। अगर कलश स्थापना की है, तो पहले विधिवत तरीके से उसकी पूजा कर लें। इसके बाद मां कालरात्रि की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। उन्हें रोली, फूल, माला, अक्षत चढ़ाने के बाद गुड़ से बनी चीजें या अन्य चीजों का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और अगरबत्ती जला लें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के साथ मां कालरात्रि का मंत्र का जाप और कथा का पाठ कर लें। अंत में मां कालरात्रि की आरती करें और सुख-शांति और परिवार के कल्याण की प्रार्थना कर लें।

मां कालरात्रि भोग

मां कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों को भोग लगाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं को मां कालरात्रि को गुड़ से संबंधित चीजों का भोग लगाने से धन-धान्य और यश-वैभव की प्राप्ति हो सकती है।

कालरात्रि प्रार्थना मंत्र

एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थिता।

लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी॥

वामपादोल्लसल्लोह लताकण्टकभूषणा।

वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी॥

कालरात्रि स्तुति मंत्र

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

मां कालरात्रि ध्यान मंत्र

करालवन्दना घोरां मुक्तकेशी चतुर्भुजाम्।

कालरात्रिम् करालिंका दिव्याम् विद्युतमाला विभूषिताम्॥

दिव्यम् लौहवज्र खड्ग वामोघोर्ध्व कराम्बुजाम्।

अभयम् वरदाम् चैव दक्षिणोध्वाघः पार्णिकाम् मम्॥

महामेघ प्रभाम् श्यामाम् तक्षा चैव गर्दभारूढ़ा।

घोरदंश कारालास्यां पीनोन्नत पयोधराम्॥

सुख पप्रसन्न वदना स्मेरान्न सरोरूहाम्।

एवम् सचियन्तयेत् कालरात्रिम् सर्वकाम् समृध्दिदाम्॥

मां कालरात्रि स्तोत्र पाठ

हीं कालरात्रि श्रीं कराली च क्लीं कल्याणी कलावती।

कालमाता कलिदर्पध्नी कमदीश कुपान्विता॥

कामबीजजपान्दा कमबीजस्वरूपिणी।

कुमतिघ्नी कुलीनर्तिनाशिनी कुल कामिनी॥

क्लीं ह्रीं श्रीं मन्त्र्वर्णेन कालकण्टकघातिनी।

कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा॥

मां कालरात्रि कवच

ॐ क्लींमें हदयंपातुपादौश्रींकालरात्रि।

ललाटेसततंपातुदुष्टग्रहनिवारिणी॥

रसनांपातुकौमारी भैरवी चक्षुणोर्मम

कहौपृष्ठेमहेशानीकर्णोशंकरभामिनी।

वाजतानितुस्थानाभियानिचकवचेनहि।

तानिसर्वाणिमें देवी सततंपातुस्तम्भिनी॥

मां कालरात्रि आरती

कालरात्रि जय-जय महाकाली। काल के मुंह से बचानेवाली ।।

दुष्ट संघारक नाम तुम्हारा। महाचंडी तेरा अवतारा ।।

पृथ्वी और आकाश पे सारा। महाकाली है तेरा पसारा ।।

खड्ग खप्पर रखनेवाली। दुष्टों का लहू चखनेवाली ।।

कलकत्ता स्थान तुम्हारा। सब जगह देखूं तेरा नजारा ।।

सभी देवता सब नर-नारी। गावें स्तुति सभी तुम्हारी ।।

रक्तदंता और अन्नपूर्णा। कृपा करे तो कोई भी दुख ना ।।

ना कोई चिंता रहे बीमारी। ना कोई गम ना संकट भारी ।।

उस पर कभी कष्ट ना आवे। महाकाली मां जिसे बचावे ।।

तू भी भक्त प्रेम से कह। कालरात्रि मां तेरी जय ।।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।