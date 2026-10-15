Shardiya Navratri Day 5, Maa Skandmata Vrat Katha In Hindi: आज शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा-अर्चना की जा रही है। मां का स्वरूप अति मनोमहक है। देवी की चार भुजाएं हैं जिसमें दो हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ से वे अपने पुत्र स्कंद को स्नेहपूर्वक थामे हुए हैं और चौथा हाथ सदैव भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने की मुद्रा में है। उनकी गोद में बाल रूप में कार्तिकेय (स्कंद) विराजमान हैं, जो उनकी मातृत्व की अद्भुत छवि को प्रकट करता है। मान्यता की मां स्कंदमाता की पूजा करने से जीवन के हर एक कष्ट दूर हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा करने से बुद्धि, विवेक और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो सकती है। मां मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं स्कंद माता की संपूर्ण कथा…

Durga Kavach: शारदीय नवरात्रि में करें दुर्गा कवच का पाठ, सुख-समृद्धि, धन-वैभव मिलने की मान्यता

स्कंदमाता की कथा (Maa Skandmata Ki Katha)

प्राचीन समय में तारकासुर नामक एक पराक्रमी और घमंडी राक्षस हुआ। वह बलशाली तो था ही, परंतु उसकी इच्छा थी कि वह सदा के लिए अजेय और अमर बन जाए। इसी उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या आरंभ की। घोर जंगलों में, तीव्र व्रत और उपवास करते हुए उसने ब्रह्माजी की आराधना की।

दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी उसके सामने प्रकट हुए और वरदान माँगने को कहा। तारकासुर ने तुरंत कहा-“हे प्रभु! मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए।”

Shardiya Navratri 2026 Day 5: शारदीय नवरात्रि का पांचवें दिन होगी मां स्कंदमाता की पूजा, जानिए पूजा विधि, भोग और मंत्र

ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा—“वत्स! यह सृष्टि का अटल नियम है कि जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। अमरत्व किसी को भी संभव नहीं।”

यह सुनकर तारकासुर निराश हुआ। उसने कुछ देर विचार किया और चालाकी से बोला—“तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो।”

तारकासुर की सोच यह थी कि भगवान शिव गहन तपस्वी हैं, वे कभी विवाह नहीं करेंगे। इस कारण उनका कोई पुत्र नहीं होगा और उसका जीवन सुरक्षित रहेगा।

ब्रह्माजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अदृश्य हो गए। वरदान पाकर तारकासुर का अभिमान और भी बढ़ गया। वह समझने लगा कि अब उसका कोई अंत नहीं है। तभी से उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना आरंभ कर दिया। देवता, ऋषि-मुनि और मनुष्य सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त हो उठे।

अत्याचारों से पीड़ित देवता जब और कोई उपाय न देख पाए, तो वे सभी कैलाश पर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। उन्होंने विनती की—“हे महादेव! तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है। कृपया उसका नाश कीजिए और हमें भय से मुक्त कीजिए।”

देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह करने का निश्चय किया। शुभ मुहूर्त में हिमालय कुमारी पार्वती और भगवान शिव का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। समय बीता और उनके यहां कार्तिकेय (जिन्हें स्कंद या कुमार भी कहा जाता है) का जन्म हुआ। कार्तिकेय तेजस्वी, पराक्रमी और अद्भुत साहस से परिपूर्ण थे। जब वे युवा हुए, तो देवताओं के सेनापति बनकर उन्होंने देवसेना का नेतृत्व किया।

युद्धभूमि में कार्तिकेय ने अपने तेज, बल और दिव्य अस्त्रों से तारकासुर का सामना किया। भीषण युद्ध के पश्चात अंततः उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्माजी का वरदान सत्य हुआ और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली।

कार्तिकेय की माता होने के कारण पार्वती का एक रूप स्कंदमाता कहलाता है। नवरात्रि में पांचवें दिन स्कंदमाता की उपासना का विधान है। जो भक्त उन्हें स्मरण करता है, उसे साहस, बल और पुत्र-सुख की प्राप्ति होती है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।