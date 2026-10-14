Shardiya Navratri 2025 Day 5 Maa Skandamata Puja Vidhi: हिंदू पंचांग के अनुसार, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन है। आज मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा-अर्चना किया जएगा। स्कंद माता के बारे में मार्कण्डेय पुराण में बताया गया है। उनके स्वरूप की बात करें, तो माता ने अपनी गोद में स्कंद को धारण किया हुआ था। उन्हें मातृत्व, करुणा और संतान के कल्याण का प्रतीक माना जाता है। सिंहासन में विराजमान और कमल धारण करने वाली यशस्विनी मां स्कंदमाता सदैव कल्याण करती है। आइए जानते हैं मां स्कंदमाता की पूजा विधि, भोग, मंत्र, स्तोत्र आदि…

कैसा है मां स्कंदमाता का स्वरूप

मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की बात करें, तो उनका स्वरूप काफी मनमोहक है। उनकी चार भुजाएं है। जिसमें दो में कमल, एक हाथ आशीर्वाद और एक हाथ में स्कंद यानी कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। मां का वाहन सिंह है।

मां स्कंदमाता की पूजा के शुभ मुहूर्त

अमृत काल – रात 08:58 बजे से रात 10:45 बजे तक।

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 04:51 बजे से सुबह 05:39 बजे तक।

अभिजीत मुहूर्त – सुबह 11:49 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक।

मां स्कंदमाता पूजा विधि (Skandmata Mata Puja Vidhi)

नवरात्रि के पांचवें दिन यानी आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद अगर कलश स्थापना किया है, तो सबसे पहले उसकी पूजा करें। इसके बाद मां दुर्गा और उनके स्वरूपों को फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, वस्त्र आदि चढ़ा दें। इसके बाद भोग में केला, मिठाई खिलाने के साथ बीड़ा का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर मां दुर्गा चालीसा, मंत्र के साथ दुर्गा सप्तशती पाठ, स्कंदमाता मंत्र, स्तोत्र करने के बाद अंत में आरती कर लें।

स्कंदमाता का भोग (Skandmata Mata Bhog)

मां स्कंदमाता को पीले रंग की वस्तुएं प्रिय है। इसलिए उन्हें केल, बेसन के लड्डू, केसर की खीर या फिर कोई अन्य पीली मिठाई अर्पित कर सकते हैं।

मां स्कंदमाता का प्रिय फूल

मां स्कंदमाता के प्रिय फूल की बात करें, तो वो कमल है। इसलिए इस दिन मां के चरणों में कमल अवश्य चढ़ाएं।

मां स्कंदमाता मंत्र (Skandmata Mata Mantra)

सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया.

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥

ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः॥

मां स्कंदमाता कवच (Maa Skandmata kavach)

ऐं बीजालिंकादेवी पदयुग्मधरापरा।

हृदयंपातुसा देवी कातिकययुताघ्

श्रींहीं हुं ऐं देवी पूर्वस्यांपातुसर्वदा।

सर्वाग में सदा पातुस्कन्धमातापुत्रप्रदाघ्

वाणवाणामृतेहुं फट् बीज समन्विता।

उत्तरस्यातथाग्नेचवारूणेनेत्रतेअवतुघ्

इन्द्राणी भैरवी चौवासितांगीचसंहारिणी।

सर्वदापातुमां देवी चान्यान्यासुहि दिक्षवैघ्

स्कंदमाता का स्तोत्र पाठ (Maa Skandmata Strotra)

नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम्।

समग्रतत्वसागररमपारपार गहराम्॥

शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम्।

ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रीन्तिभास्कराम्॥

महेन्द्रकश्यपार्चिता सनंतकुमाररसस्तुताम्।

सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलादभुताम्॥

अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम्।

मुमुक्षुभिर्विचिन्तता विशेषतत्वमुचिताम्॥

नानालंकार भूषितां मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम्।

सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेन्दमारभुषताम्॥

सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्रकौरिघातिनीम्।

शुभां पुष्पमालिनी सुकर्णकल्पशाखिनीम्॥

तमोन्धकारयामिनी शिवस्वभाव कामिनीम्।

सहस्त्र्सूर्यराजिका धनज्ज्योगकारिकाम्॥

सुशुध्द काल कन्दला सुभडवृन्दमजुल्लाम्।

प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरं सतीम्॥

स्वकर्मकारिणी गति हरिप्रयाच पार्वतीम्।

अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम्॥

पुनःपुनर्जगद्वितां नमाम्यहं सुरार्चिताम्।

जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवीपाहिमाम्॥

मां स्कंदमाता आरती

जय तेरी हो स्कंद माता

सब के मन की आस पुराती,

तेरी महिमा सब जग गाता।

कही पहाड़ों पर है डेरा,

कई शहरों में तेरा बसेरा।

हर मंदिर में तेरे नजारे,

गुण गाए तेरे भक्त प्यारे।

भक्ति अपनी हमें दिला दो,

शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो।

इंद्र आदि देवता मिल सारे,

करे पुकार तुम्हारे द्वारे।

दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए,

तू ही खंडा हाथ उठाए।

दासों को सदा बचाने आई,

भक्त की आस पुजाने आई।

स्कंदमाता जी की आरती जो कोई गावे,

कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे।

जय तेरी हो स्कंद माता,

पांचवां नाम तुम्हारा आता।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपके शहर, क्षेत्र के अनुसार पंचांग के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले क्षेत्रीय पंचांग देखने के अलावा पंडित जी से पूछ लें। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।