Navratri 2026 Date, Puja Vidhi, Kalash Sthapana Shubh Muhurat Time, Mantra, Aarti Upay Live Update: हिंदू धर्म में नवरात्रि को अत्यंत शुभ माना जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। इस दौरान मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। मां दुर्गा के साथ मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसके साथ ही कई घरों में कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। जानिए शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना विधि, पूजा विधि, मंत्र, भोग, पूजा सामग्री, चालीसा, व्रत कथा, आरती सहित अन्य जानकारी…

कब से शारदीय नवरात्रि आरंभ ? (Shardiya Navratri 2026 Date)

आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ: 10 अक्टूबर की रात 09:19 बजे

आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि समाप्त: 11 अक्टूबर को रात 09:31 बजे पर

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत- 11 अक्टूबर 2026, रविवार

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