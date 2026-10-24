Sharad Purnima 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा अत्यंत शुभ मानी जाती है। हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ रात्रि जागरण करना शुभ माना जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा में सर्वार्थ सिद्धि के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसी के कारण खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है। इस साल आश्विन पूर्णिमा तिथि दो तारीखों में पड़ने के कारण शरद पूर्णिमा की तिथि को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, खीर रखने का समय सहित अन्य जानकारी…

कब है शरद पूर्णिमा 2026 (Sharad Purnima 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 25 अक्टूबर को सुबह 11:55 से हो रहा है, जो 26 अक्टूबर को सुबह 9:41 बजे समाप्त होगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा 2026 तिथि- 25 अक्टूबर 2026 को मनाई जाएगी। इसके साथ ही आश्विन पूर्णिमा स्नान व दान 26 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय (Sharad Purnima 2026 Moon Rise Time)

चंद्रोदय का समय- 25 अक्टूबर की शाम 05:40 बजे (स्थान के अनुसार समय में भिन्नता हो सकती है)

शरद पूर्णिमा 2026 खीर रखने का शुभ समय (Sharad Purnima 2026 Kheer Rakhne Ka Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार, 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा को रात 08:30 बजे से मध्यरात्रि 11:30 बजे के बीच खीर रखना शुभ हो सकता है।

शरद पूर्णिमा पर भद्रा और पंचक का साया (Bhadra And Panchak On Sharad Purnima 2026)

इस साल शरद पूर्णिमा पर पंचक और भद्रा का साया रहने वाला है। द्रिक पंचांग के अनुसार भद्रा काल 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:55 से लेकर रात 10:52 बजे तक है। वहीं, पंचक शाम 7 बजकर 22 मिनट तक रहने वाला है।

शरद पूर्णिमा 2026 पूजा विधि (Sharad Purnima 2026 Puja Vidhi)

शरद पूर्णिमा को सुबह स्नान आदि करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके लिए एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें। जल से आचमन करने के बाद कमल या गुलाब का फूल चढ़ाने के साथ सिंदूर, अक्षत, खीर या अन्य चीजों का भोग लगाएं। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर मां दुर्गा के मंत्रों का जाप कर लें। इसके बाद मां लक्ष्मी चालीसा या स्त्रोत आदि का पाठ करें। फिर कोजागरी पूजा की प्रचलित व्रत कथा पढ़ें या फिर सुन लें। इसके बाद आरती कर लें। शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा कर लें।

शरद पूर्णिमा 2026 पर करें इन मंत्रों का जाप

चंद्र देव के मंत्र

ॐ सोम सोमाय नमः

ॐ ऐं क्लीं सोमाय नमः

ॐ चं चंद्रमस्यै नम:

ॐ स्त्रां स्त्रीं स्त्रों स: चंद्रमसे नम:

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माता लक्ष्मी के मंत्र

ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः

ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः (कमलगट्टे की माला से 108 बार जाप)

श्रीकृष्ण मंत्र

ॐ क्लीं कृष्णाय नमः (तुलसी की माला से 108 बार जाप

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