Sharad Purnima Vrat Katha 2026 (शरद पूर्णिमा 2026 व्रत कथा): हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रतिवर्ष आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन स्नान-दान के साथ-साथ भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी के साथ-साथ चंद्र देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। इसके साथ ही चंद्रमा भी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करनी चाहिए। पूजा के समय मां लक्ष्मी चालीसा, मंत्र आदि का जाप करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करना या फिर सुनना शुभ माना जाता हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा से जुड़ी प्रचलित व्रत कथा…

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शरद पूर्णिमा 2026 कब है? (Sharad Purnima 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 25 अक्टूबर को सुबह 11:55 से हो रहा है, जो 26 अक्टूबर को सुबह 9:41 बजे समाप्त होगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर 2026 को होगा और पूर्णिमा स्नान व दान 26 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। इस दिन मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा करने की परंपरा है।

शरद पूर्णिमा व्रत कथा (Sharad Purnima 2026 Vrat Katha)

पौराणिक कथा के अनुसार, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी दो पुत्रियां थी। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हो पाती है। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता है कि इस बुरे माहौल की क्या वजह है? तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं इसकी वजह क्या है? तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना है। जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेगी, तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन से अच्छे समय समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया। लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई थी, तो उसकी मृत्यु हो गई।

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अपनी बहन से मिलने के बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन से एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने की हुई, तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन से कहा कि बहन मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी। लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी।

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