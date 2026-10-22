Sharad Purnima 2026 Date And Muhurat: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हर साल आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा होती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा के अलावा रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन मां लक्ष्मी के अलावा श्री कृष्ण की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं। इसी के कारण शरद पूर्णिमा की रात को जागरण किया जाता है। इसके अलावा खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की सही तिथि, मुहूर्त, चंद्रोदय का समय से लेकर खीर रखने का समय…

कब है शरद पूर्णिमा 2026? (Sharad Purnima 2026 Date)

आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ: 25 अक्टूबर को सुबह 11:55 बजे

पूर्णिमा तिथि का समापन: 26 अक्टूबर को सुबह 9:41 बजे

शरद पूर्णिमा 2026 तिथि- 25 अक्टूबर 2026

पूर्णिमा स्नान व दान- 26 अक्टूबर 2026

शास्त्रों के अनुसार, शरद पूर्णिमा की पूजा, चंद्र दर्शन और चांदनी रात में खीर रखने की परंपरा है। इसलिए 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पड़ेगी। इसके साथ ही स्नान-दान 26 अक्टूबर को किया जाएगा।

शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय (Sharad Purnima 2026 Moon Rise Time)

चंद्रोदय का समय- 25 अक्टूबर की शाम 05:40 बजे (स्थान के अनुसार समय में थोड़ा अंतर संभव)

शरद पूर्णिमा 2026 खीर रखने का शुभ समय (Sharad Purnima 2026 Kheer Rakhne Ka Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार, 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा को रात 08:30 बजे से मध्यरात्रि 11:30 बजे के बीच खीर रखना शुभ हो सकता है।

शरद पूर्णिमा पर भद्रा और पंचक का साया ( Bhadra And Panchak On Sharad Purnima 2026)

इस साल शरद पूर्णिमा पर पंचक और भद्रा का साया रहने वाला है। बता दें कि भद्रा काल 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:55 से लेकर रात 10:52 बजे तक है। इसके साथ ही पंचक शाम 7 बजकर 22 मिनट तक रहने वाला है।

शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का महत्व (Significance Of Sharad Purnima Kheer)

हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा अत्यंत शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इसी के कारण रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी से ये अमृत के समान हो जाती है। चंद्रमा की रोशनी में रखने से उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी को भी दूध की खीर बहुत प्रिय होती है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। किसी भी पूजा, पंचांग को अपने क्षेत्र के अनुसार अवश्य देखें या फिर अपने पंडित, ज्योतिषी से सलाह लें। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।