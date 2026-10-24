Sharad Purnima 2026 Kheer Kab Rakhein: शरद पूर्णिमा में हिंदू धर्म का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ-साथ चंद्र देव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। इसके साथ ही चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होंगे और वह 16 कलाओं से परिपूर्ण होंगे। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा है। फिर इसे ग्रहण करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में शरद पूर्णिमा कब है, चंद्रमा कितने बजे निकलेगा और खीर किस समय रखें और खीर रखने का नियम…

शरद पूर्णिमा 2026 कब है? (Sharad Purnima 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 25 अक्टूबर को सुबह 11:55 से हो रहा है, जो 26 अक्टूबर को सुबह 9:41 बजे समाप्त होगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा 2026 तिथि- 25 अक्टूबर 2026 को मनाई जाएगी। इसके साथ ही आश्विन पूर्णिमा स्नान व दान 26 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय (Sharad Purnima 2026 Moon Rise Time)

चंद्रोदय का समय- 25 अक्टूबर की शाम 05:40 बजे है। शहर के अनुसार समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है

शरद पूर्णिमा 2026 खीर रखने का शुभ समय (Sharad Purnima 2026 Kheer Rakhne Ka Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार, 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा को रात 08:30 बजे से मध्यरात्रि 11:30 बजे के बीच खीर रखना शुभ हो सकता है।

शरद पूर्णिमा पर खीर रखने की विधि

सबसे पहले चावल और दूध की खीर बनाएं। मिठास के लिए मिश्री, इलायची और सूखे मेवे डाल सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे एक साफ बर्तन में निकाल लें और फिर इसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दें। इसे किसी जाली से बंद कर दें, जिससे कीड़े आदि न गिरे। बर्तन के पास कमल या फिर गुलाब का फूल रखें। इसे छत या फिर बालकनी या फिर जहां पर चांद की रोशनी हो वहां पर रखें। अगले दिन 26 अक्टूबर को सुबह स्नान करने बाद पूजा करें। इसके बाद इसे ग्रहण कर लें।

करें मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा

रात को मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा करने के साथ-साथ स्मरण जरूर करें। इस रात को फूल अर्पित करें। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर मां लक्ष्मी के साथ चंद्र देव के मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही रात्रि को जागरण करें।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न पंचांगों, धार्मिक मान्यताओं और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। चंद्रोदय का समय, पूजा मुहूर्त और अन्य पंचांग संबंधी गणनाएं शहर एवं स्थान के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि पूजा-पाठ और व्रत से संबंधित निर्णय लेने से पहले स्थानीय पंचांग या योग्य ज्योतिषाचार्य से जानकारी की पुष्टि कर लें।