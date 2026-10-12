Sharad Purnima 2026 Date: शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों को अमृत के समान लाभकारी माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने और अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर विधि-विधान से पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इस साल शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं चंद्रोदय का समय से लेकर तिथि…

Shardiye Navratri 2026: अष्टमी और नवमी कब है, जानिए तिथि, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

शरद पूर्णिमा 2026 तिथि

पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ – अक्टूबर 25, 2026 को 11:55 ए एम बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त – अक्टूबर 26, 2026 को 09:41 ए एम बजे

28 अक्टूबर को वैभव के दाता शुक्र होंगे उदय; तुला, मेष, और कुंभ राशि वालों को करियर में तरक्की के साथ धनलाभ के योग

निशिता काल का समय

कोजागर पूजा निशिता काल – 11:40 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 26

अवधि – 00 घण्टे 51 मिनट्स

कोजागर पूजा के दिन चन्द्रोदय – 05:00 पी एम

17 अक्टूबर को सूर्य-बुध बनाएंगे बुधादित्य राजयोग; मकर, कुंभ और कर्क राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को बेहद शुभ और पवित्र तिथि माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रात चंद्रमा की किरणों में विशेष ऊर्जा होती है। इसी वजह से लोग खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसी कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात जागकर मां लक्ष्मी की पूजा और मंत्रों का जाप करने से धन-धान्य और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

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