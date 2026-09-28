Sharad Purnima 2026: हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाने वाली यह पूर्णिमा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की उपासना के लिए विशेष मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है और इस रात चंद्रमा की किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इसी वजह से शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।

शरद पूर्णिमा के दिन रात के समय खुले आसमान के नीचे खीर रखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने से सुख- समृद्धि प्राप्त होने की मान्यता है। आइए जानते हैं चंद्रोदय का समय से लेकर तिथि…

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शरद पूर्णिमा 2026 तिथि

पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ – अक्टूबर 25, 2026 को 11:55 ए एम बजे
पूर्णिमा तिथि समाप्त – अक्टूबर 26, 2026 को 09:41 ए एम बजे

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निशिता काल का समय

कोजागर पूजा निशिता काल – 11:40 पी एम से 12:31 ए एम, अक्टूबर 26
अवधि – 00 घण्टे 51 मिनट्स

कोजागर पूजा के दिन चन्द्रोदय – 05:00 पी एम

शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जागकर उनकी आराधना कर रहा है। इसलिए इस दिन रात में लक्ष्मी पूजन और जागरण करने की परंपरा है। माना जाता है कि श्रद्धापूर्वक पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि होती है।

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इस दिन चंद्र देव की पूजा का भी विशेष महत्व है। कई घरों में रात के समय खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, चंद्रमा की किरणों से खीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसलिए धन प्राप्ति के लिए भी ये तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है।

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