Sharad Purnima 2026 Kheer Rakhne ka Muhurat: शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी चांदनी को अमृत के समान माना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 25 अक्टूबर यानी आज है। वहीं इस दिन रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। साथ ही लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है। आइए जानते हैं खीर रखने का शुभ मुहूर्त और भद्रा, पंचक का समय…

शरद पूर्णिमा की खीर किस समय चंद्रमा की रोशनी में रखें ? (Sharad Purnima 2026 Kheer Rakhne ka Muhurat)

पंचांग की गणना के अनुसार, निशिता काल का समय रात में 11 बजकर 40 मिनट से आरंभ होगा और 12 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगा। इस समय आप चांद की रोशनी में खीर रख सकते हैं।

शरद पूर्णिमा पूजा मुहूर्त ( Sharad Purnima 2026 Puja Muhurat )

शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना जाता है।

शुभ चौघड़िया : 5 बजकर 42 मिनट से 7 बजकर 18 मिनट तक रहेगा।

: 5 बजकर 42 मिनट से 7 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। अमृत चौघड़िया : शाम में 7 बजकर 18 मिनट से 8 बजकर 54 मिनट तक।

इन दो शुभ मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही बेहद शुभ रहेगा।

शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय (Sharad Purnima 2026 Moon Rise Time)

चंद्रोदय का समय- 25 अक्टूबर की शाम 05:40 बजे (स्थान के अनुसार समय में थोड़ा अंतर संभव)

शरद पूर्णिमा पर भद्रा और पंचक का साया ( Bhadra And Panchak On Sharad Purnima 2026)

इस साल शरद पूर्णिमा पर पंचक और भद्रा का साया रहने वाला है। बता दें कि भद्रा काल 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:55 से लेकर रात 10:52 बजे तक है। इसके साथ ही पंचक शाम 7 बजकर 22 मिनट तक रहने वाला है। यह पंचंक बुधवार से शुरू हुई हैं। आपको बता दें कि बुधवार से शुरू होने वाले पंचक को सामान्य पंचक या दोषमुक्त (निर्दोष) पंचक कहा जाता है। इसलिए इस पंचक का कोई दोष नहीं लगेगा। वहीं भद्रा में पूजा- पाठ करने में कोई दोष नहीं लगता है।

साथ ही भद्रा रात 10 बजकर 52 मिनट पर हैं और खीर रखने का समय रात 11 बजकर 40 मिनट से शुरू होगा। इसलिए भद्रा का भी विचार नहीं किया जाएगा।

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