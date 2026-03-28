Shani Uday 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि को सबसे पावरफुल ग्रहों में से एक माना जाता है। शनि जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देता है। शनि करीब ढाई साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में में शनि को पूरा राशि चक्र करने में करीब 30 साल का वक्त लग जाता है। इसी के कारण शनि का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इस सय शनि की स्थिति की बात करें, तो मीन राशि में अस्त अवस्था में विराजमान है। शनि देव 13 मार्च 2026 को मीन राशि में अस्त हो गए थे और लगभग एक महीने तक अस्त अवस्था में रहने बाद 22 अप्रैल 2026 को उदित हो जाएंगे। शनि के उदित होने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। शनि के उदित होने से 12 राशियों के लिए धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू होंगे। लेकिन इन 5 राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 22 अप्रैल 2026, बुधवार को 04:49 ए एम बजे शनि मीन राशि में उदित हो जाएंगे। करीब 40 दिन तक अस्त रहने के बाद शनि के उदित होने से कई राशियों को लाभ मिल सकता है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का उदित होना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में शनि उदित होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों की लंबे समय से अटकी हुआ कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। धन आगमन में वृद्धि हो सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

इस राशि के जातकों की गोचर कुंडली में शनि दशम भाव में उदित होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को उनकी मेहनत का फल मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। नई नौकरी के अवसर मिल सकते है। आपके काम की सराहना होगी। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न होकर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए भी शनि का उदित होना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के आठवें भाव में शनि उदित होने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। परिवार के बीच चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शनि का उदित होना कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि के पांचवें भाव में शनि उदित होने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। संतान की ओर से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। आय में तेजी से सुधार हो सकता हैं।

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। पराक्रम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नौकरी या फिर बिजनेस के सिलसिले में यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ मिल सकता है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।