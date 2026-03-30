Shani Uday 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को आयु, रोग, सेवा, नौकरी, तकनीकी कार्य, लोहा, तेल और भूमि का कारक माना जाता है। साथ ही शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है। मतलब शनि देव व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि देव मेहनत, अनुशासन, संघर्ष, धैर्य और जिम्मेदारियों के कारक होते हैं। ये व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। आपको बता दें कि शनि देव एक राशि से दूसरी राशि में लगभग ढाई साल बाद प्रवेश करते हैं। शनि देव अभी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 22 अप्रैल को उदित होने जा रहे हैं। शनि के उदित होने का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन मिथुन, वृष और मकर राशि के जातकों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही आर्थिक स्थति में सुधार हो सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार कर्मफल दाता और न्यायाधीश शनि देव 22 अप्रैल को गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में उदित होने जा रहे हैं। जिससे 3 राशि के लोगों को लाभ हो सकता है।

Hanuman Jayanti 2026 Date: 1 या 2 अप्रैल कब है हनुमान जयंती, जानें तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

शनि देव का उदय होना मिथुन राशि के जातकों को सकारात्मक साबित हो सकता है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से कर्म भाव पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान मिथुन राशि के जातकों के जीवन में करियर और आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभवाना है हैं। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए नए क्लाइंट और विस्तार के योग बन रहे हैं।

हालांकि, इस दौरान थोड़ा काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे मानसिक थकान और तनाव हो सकता है। सहकर्मियों के साथ मतभेद भी उभर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में समय की कमी महसूस हो सकती है। इसलिए इस समय प्रबंधन पर ध्यान दें और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें। ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि के जातकों के लिए शनि देव का उदित होना शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपको रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और निवेश से अच्छा लाभ मिलने के योग हैं। वहीं प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय भी इस समय सफल हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और रिश्तों में मजबूती आने के योग हैं।

लेकिन इस समय खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, जिससे बजट बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट या गले से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। किसी करीबी व्यक्ति से छोटी-सी बात पर विवाद भी संभव है। इसलिए इस समय फिजूल खर्चों से बचें और नियमित स्वास्थ्य जांच व संतुलित आहार अपनाएं।

मकर राशि (Makar Zodiac)

मकर राशि के लिए शनि का उदय होना अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह शनि की स्वयं की राशि है। साथ ही शनि देव आपकी गोचर कुंडली में तीसरे भाव पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए इस समय करियर में बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। नौकरी में उच्च पद, नई जिम्मेदारियां और अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं और आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। वहीं इस दौरान व्यापार करने वालों को स्थायी लाभ और लंबे समय के निवेश में सफलता मिल सकती है। पुराने रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं

हालांकि, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने से मानसिक दबाव और थकावट हो सकती है। परिवार को पर्याप्त समय न देने से रिश्तों में दूरी आ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों या जोड़ों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए इस दौरान काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें, नियमित व्यायाम करें और तनाव से बचने के लिए ध्यान का सहारा लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।