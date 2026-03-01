Sun Saturn Venus Conjunction 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 15 मार्च से एक विशेष त्रिग्रही योग बनने जा रहा है। आपको बता दें कि जब एक ही राशि या भाव में तीन प्रमुख ग्रह एक साथ आ जाते हैं, तो उसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। ज्योतिष अनुसार 15 मार्च को सूर्य, शनि और शुक्र त्रिग्रही योग बनाएंगे। क्योंकि सूर्य इस दिन मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से शुक्र और शनि देव विराजमान हैं। ऐसे में इस योग के बनने से वृष, कुंभ और मिथुन राशि वालों के लिए करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है।

क्या होता है त्रिग्रही योग और कैसे बनता है?

वैदिक पंचांग के अनुसार जब तीन ग्रह एक ही राशि या भाव में स्थित होते हैं, तो उनकी संयुक्त ऊर्जा एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। आपको बता दें कि सूर्य आत्मविश्वास और पद-प्रतिष्ठा का कारक है। वहीं शनि कर्म और अनुशासन का प्रतीक है, जबकि शुक्र सुख-सुविधा, धन और वैभव का प्रतिनिधित्व करता है। इन तीनों का साथ मिलकर करियर ग्रोथ, प्रमोशन और बिजनेस का विस्तार हो सकता है।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

आप लोगों के लिए त्रिग्रही योग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए यह योग कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के संकेत दे सकता है। वहीं लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। साथ ही इस दौरान व्यापारियों को नई डील मिलने की संभावना है। इस दौरान निवेश से लाभ मिल सकता है। लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। वहीं इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है।

कुंभ राशि (Kumbh Zodiac)

आप लोगों के लिए त्रिग्रही योग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी गोचर कुंडली से धन भाव पर बनेगा। इसलिएयह समय नेटवर्किंग और नए अवसरों का हो सकता है। साथ ही इस समय सरकारी या कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। वहीं इस दौरान पार्टनरशिप में लाभ के योग हैं। शनि की ऊर्जा मेहनत का पूरा फल दिला सकती है। साथ ही इस समय आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ सकता है।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

त्रिग्रही योग बनने से मिथुन राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। क्योंकि यह योग आपकी राशि से कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय मार्केटिंग, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होने की संभावना है। वहीं शुक्र की कृपा से आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। साथ ही इस समय नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।