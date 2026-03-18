Shani Rise 2026 Date: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्मफल दाता शनि देव समय- समय पर उदित और अस्त होते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार शनि देव 17 अप्रैल 2026 को मीन राशि में उदय होने जा रहे हैं। शनि का उदय होना एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जाती है, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त अवस्था से निकलकर उदय होता है, तो उसकी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि होती है।

ऐसे में शनि देव के उदय होने का प्रभाव 12 राशियों पर देखने को मिलेगा, लेकिन विशेष रूप से मकर, वृष और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है। इस समय इन लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

शनि देव कैसे हो रहे हैं उदय?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट होने के कारण अदृश्य (अस्त) हो जाता है, तो वह अपनी पूर्ण शक्ति से फल नहीं दे पाता। इसे ग्रह अस्त होना कहा जाता है। वहीं जब ग्रह सूर्य से दूर होकर दोबारा दृश्य हो जाता है, तो उसे ग्रह का उदय कहा जाता है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल से शनि देव सूर्य से पर्याप्त दूरी बनाकर फिर से उदित हो रहे हैं, जिससे उनकी प्रभाव और बढ़ेगा और वह अपना पूरा फल राशियों को देंगे।

शनि देव का ज्योतिषीय महत्व

शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता माना जाता है। शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। साथ ही शनि अनुशासन, मेहनत, संघर्ष, न्याय, धैर्य और जिम्मेदारी के कारक ग्रह हैं। वहीं जिनकी कुंडली में शनि मजबूत होते हैं, वे जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं।

वहीं शनि की कमजोर स्थिति व्यक्ति को चुनौतियों और देरी का सामना कराती है, लेकिन यह स्थिति भी व्यक्ति को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। वहीं व्यक्ति जीवन की कई घटनाओं से सीखता भी है।

वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। साथ ही शनि देव दो राशियों, मकर और कुंभ के स्वामी होते हैं। आपको बता दें कि मकर राशि को शनि की मुख्य स्वक्षेत्री राशि माना जाता है, जहां उनका प्रभाव सबसे अधिक मजबूत होता है और यह राशि अनुशासन, मेहनत और व्यावहारिकता का प्रतीक मानी जाती है।

वहीं कुंभ राशि भी शनि के अधीन है, जो विचारशीलता, सामाजिकता और दूरदर्शिता से जुड़ी होती है। इन दोनों राशियों के जातकों के जीवन में शनि का प्रभाव उन्हें मेहनती, जिम्मेदार और धैर्यवान बनाता है, हालांकि सफलता उन्हें धीरे-धीरे लेकिन स्थायी रूप से मिलती है।

नक्षत्रों की बात करें तो शनि देव पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोगों पर शनि का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे वे गंभीर स्वभाव के, कर्मठ और जीवन में संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। ये जातक अक्सर अनुशासित, न्यायप्रिय और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन इन्हें जीवन में धैर्य और निरंतर प्रयास की परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है।

इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

मकर राशि (Makar Zodiac)

शनि देव का उदित होना मकर राशि के जातकों को सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, इसलिए शनि का उदय आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। साथ ही इस समय करियर में स्थिरता आ सकती है और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं।

साथ ही इस दौरान नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। कारोबारियों को भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। वहीं इस समय आपको भाई- बहनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस समय आपको कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही इस दौरान आपकी बातचीत की शैली थोड़ी अक्रामक हो सकती है। इसलिए क्रोध पर काबू रखें।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि वालों के लिए शनि का उदय आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ साबित हो सकता है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपकी आय के नए स्रोत बन सकते हैं और निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। लेकिन निवेश करते समय थोड़ी सावधानी बरतें।

वहीं इस दौरान कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संकेत हैं। साथ ही इस दौरान संतान से जुड़ा कोई सुभ शुभ समाचार मिल सकता है। इस समय आपको कोर्ट- कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और कारोबार में ग्रोथ का संकेत दे रहा है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से कर्म भाव पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान नौकरी में बदलाव या नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस में विस्तार होने की संभावना है और साझेदारी में लाभ मिल सकता है।

साथ ही इस समय शनि देव की कृपा से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है। वहीं जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सकती है। लेकिन प्रयास करते रहें। साथ ही मेहनत करना नहीं छोड़े। वहीं इस समय कारोबारियों को व्यापारिक स्थिरता मिल सकती है। साथ ही रुकी हुआ योजनाओं को गति मिल सकती है।

हांलाकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।