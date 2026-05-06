हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाओं के साथ-साथ पर्वतों का भी विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं में से एक है शनि पर्वत , जो मध्यमा उंगली के नीचे स्थित होता है। यह पर्वत व्यक्ति के कर्म, धैर्य, संघर्ष और जीवन में मिलने वाले परिणामों को दर्शाता है। मान्यता है कि अगर इस पर्वत पर कुछ विशेष चिन्ह बने हों, तो व्यक्ति को जीवन में सफलता, स्थिरता और सम्मान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं शनि पर्वत पर बनने वाले 4 शुभ निशानों और उनके प्रभाव के बारे में…

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1. त्रिभुज का निशान

शनि पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोग बुद्धिमान, रणनीतिक सोच रखने वाले और जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले होते हैं। ये लोग कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये लोग मेहनती और कर्मठ होते हैं। साथ ही, यह चिह्न दर्शाता है कि आप रहस्यमयी कार्यों जैसे- गूढ़ विद्याओं, ज्योतिष तंत्र-मंत्र से संबंधित क्षेत्र में अधिक रुचि रह सकती है।

2. वृत्त का चिह्न

अगर शनि पर्वत पर वृत्त का निशान दिखाई दे, तो यह अचानक लाभ और प्रसिद्धि का संकेत देता है। ऐसे लोगों को जीवन में अप्रत्याशित अवसर मिलते हैं, जिससे उनका भाग्य चमक सकता है। साथ ही ये लोग नौकरी और कारोबार दोनो में नाम और शोहरत कमा सकते हैं। साथ ही ये ईमानदारी से जीवन जीना पसंद करते हैं।

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3. स्टार का निशान

शनि पर्वत पर स्टार का चिन्ह बहुत शक्तिशाली माना जाता है। यह व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा, नाम और पहचान दिलाने का संकेत देता है। हालांकि, कुछ मामलों में यह उतार-चढ़ाव के बाद सफलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों की किस्मत 35 साल के बाद चमक सकती है।

4. वर्ग का चिह्न

वर्ग का चिन्ह शनि पर्वत पर धन और मान- सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यदि शनि पर्वत पर वर्ग बना हो, तो यह व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल समय में भी निराश नहीं होता है। ऐसे लोग बड़े संकटों से आसानी से निकल जाते हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।