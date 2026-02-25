Shani Parvat In Hand Palmistry : हस्तरेखा शास्त्र अनुसार में हथेली में शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध और गुरु पर्वत को विशेष माना जाता है। साथ ही इन पर्वतों का विशेष महत्व माना जाता है। इन्हीं में से एक है शनि पर्वत जिसे कर्म, धैर्य, अनुशासन और भाग्य से जोड़कर देखा जाता है।

मान्यता है कि जिन लोगों की हथेली में शनि पर्वत संतुलित, उभरा और स्पष्ट होता है, उन पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है और वे जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थायी रूप से धन-संपत्ति और प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। व्यक्ति को बहुत कम मेहनत में भी बड़ी सफलता हाथ लग जाती है। आइए, जानते हैं हथेली में कहां होता है शनि पर्वत और रेखा और इसके होने से व्यक्ति को क्या-क्या लाभ मिलता है?

उभरा और संतुलित शनि पर्वत

हस्तरेखा शास्त्र अनुसार यदि शनि पर्वत हल्का उभरा हुआ हो, न बहुत ज्यादा दबा हो और न ही अत्यधिक उभरा हुआ, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती और अनुशासित होता है। साथ ही धीरे-धीरे लेकिन स्थायी रूप से धन कमाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति लगभग 35 साल बाद जीवन के सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। साथ ही निवेश और संपत्ति के मामलों में समझदार होता है। ये लोग मेहनत करते अकूत धन- दौलत कमाते हैं। ये लोग उम्र बढ़ने के साथ-साथ रहस्यवादी बनते जाते हैं।

शनि पर्वत पर स्पष्ट सीधी रेखा

यदि शनि पर्वत पर एक साफ और गहरी सीधी रेखा दिखाई दे तो यह भाग्यवृद्धि और करियर में स्थिरता का संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। साथ ही इन लोगों के लंबे समय तक स्थायी आय के स्रोत बनते हैं। वहीं ऐसे लोग मेहनती और कर्मठ होते हैं। साथ ही ऐसे लोग भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखते हैं।

शनि पर्वत पर त्रिशूल या स्टार का चिन्ह

हस्तरेखा शास्त्र अनुसार शनि पर्वत पर अगर त्रिशूल या स्टार का चिह्न हो तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार अचानक धनलाभ होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। वहीं समाज में लोकप्रिय होता है और मान- सम्मान की प्राप्ति होती है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।