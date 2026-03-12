Mount of Saturn in palm: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली में मौजूद रेखाएं और पर्वत उसके स्वभाव, भाग्य और भविष्य से जुड़े कई संकेत देते हैं। यहां हम बात करने जा रहे हैं शनि पर्वत के बारे में, जिसको एक महत्वपूर्ण पर्वत माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में शनि ग्रह को कर्म, अनुशासन, न्याय और मेहनत का कारक माना गया है।

इसलिए जिन लोगों की हथेली में शनि पर्वत मजबूत और उभरा हुआ होता है, उन्हें जीवन में मेहनत के दम पर सफलता, धन और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना अधिक रहती है। वहीं व्यक्ति को बहुत कम मेहनत में भी बड़ी सफलता हाथ लग जाती है। साथ ही ऐसे लोग भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास करते हैं। आइए जानते हैं हाथ में कहां होता है शनि पर्वत और इससे मिलने वाले लाभ…

हथेली में कहां होता है शनि पर्वत

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार मध्यमा उंगली के ठीक नीचे का स्थान शनि पर्वत कहलाता है। यह पर्वत व्यक्ति के धैर्य, जिम्मेदारी, कर्मशीलता और जीवन में मिलने वाली उपलब्धियों के बारे में संकेत देता है। यदि यह पर्वत संतुलित और उभरा हुआ हो, तो इसे शुभ माना जाता है।

ऐसा शनि पर्वत देता है शोहरत और प्रसिद्धि

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की हथेली में शनि पर्वत उभरा हुआ, साफ और बिना कटाव के दिखाई दे, तो ऐसे लोग जीवन में मेहनती और अनुशासित होते हैं। ये लोग धीरे-धीरे लेकिन स्थायी रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को करियर, व्यापार और समाज में सम्मान मिलने की संभावना भी अधिक रहती है।

शनि पर्वत पर ये चिन्ह माने जाते हैं शुभ

अगर शनि पर्वत पर सीधी और स्पष्ट रेखाएं हों या कोई शुभ चिन्ह जैसे त्रिशूल, वर्ग या तारा बना हो, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों पर शनि देव की विशेष कृपा मानी जाती है और उन्हें जीवन में धन, पद और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना रहती है।

समाज में खूब मिलता है मान- सम्मान

हस्तरेखा शास्त्र अनुसार हथेली में अगर शनि पर्वत गुरु पर्वत की तरफ झुक रहा हो, तो यह बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे लोग आस्तिक होते हैं। साथ ही ये लोग अधिक पूजा- पाठ वाले होते हैं। वहीं ये लोग काफी धार्मिक यात्राएं करते हैं। साथ ही समाज में लोकप्रिय होते हैं और खूब मान-सम्मान हासिल करते हैं। इन्हें समाज के लोग बहुत श्रेष्ठ समझते हैं।

शनि और बुध पर्वत हो पूर्ण विकसित

अगर हाथ में शनि पर्वत और बुध पर्वत दोनों पूरी तरह स्पष्ट हों, तो ऐसे लोग बड़े बिजनिसमैन होत हैं। साथ ह ये लोग अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करते हैं। इन लोगों को आलस्य पसंद नहीं होता है। इसलिए ये लोग अपना कार्य समय कर पूरा करते हैं। इन लोगों की तर्कशक्ति अच्छी होती है। साथ ही ये लोग व्यापार में जोखिम उठाने से भी नहीं घबराते हैं। ये लोग 35 की उम्र के बाद खूब धन- दौलत कमाते हैं।

शनि पर्वत का झुकाव हो सूर्य पर्वत पर

हस्तरेखा शास्त्र अनुसार यदि शनि पर्वत सूर्य की ओर झुका हुआ हो तो ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं। साथ ही ये लोग जीवन में खूब प्रतिष्ठा पाते हैं। ये लोग मेहनती होते है। साथ ही ये लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हो सकते हैं। वहीं ये लोग भाग्य पर अधिक भरोसा कर सकते हैं। इन्हें धन की कमी का सामना भी कई बार करना पड़ सकता है। व्यापार के क्षेत्र में सतर्क रहना आवश्यक होता है।

हथेली में शनि पर्वत का अभाव

हथेली में अगर शनि पर्वत का अभाव हो यानी वह अविकसित हो तो ऐसे लोगों को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही इनको कई बार अपना काम- धंधा बदलना पड़ता है।

शनि पर्वत पर हों अधिक रेखाएं

अगर शनि पर्वत पर जरूरत से ज्यादा रेखाएं हों, तो ऐसे लोग मेहनत करने से घबराते हैं। साथ ही ये लोग थोड़े आसली किस्म के होते हैं। वहीं ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाएं तो ये थोड़े घबराने लगते हैं और पीछे हटने की कोशिश करते हैं।

शनि पर्वत जरूरत से ज्यादा हो विकसित

हस्तरेखा शास्त्र अनुसार अगर हथेली में शनि पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो ऐसे लोग किसी गलत राह पर चल सकते हैं। साथ ही इन लोगों को कोई गंभीर रोग हो सकता है। वहीं अगर शनि पर्वत पर तिल हो तो ऐसे लोग नौकरी के साथ व्यापार में भी अच्छा धन कमाते हैं।

