Shani Nakshatra Transit 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार करीब 30 साल बाद न्यायाधीश शनि देव 17 मई को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं। बुध और शनि देव में मित्रता का भाव है। ऐसे में शनि का यह परिवर्तन कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। खासतौर पर मिथुन, कन्या और मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर, नौकरी और कारोबार के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है।

12 साल बाद मिथुन, कर्क और वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग, गुरु बृहस्पति करेंगे उच्च राशि कर्क में प्रवेश

आपको बता दें कि शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के कारक माने जाते हैं, वहीं बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार के ग्रह हैं। जब शनि बुध के नक्षत्र में आते हैं तो रणनीति, योजना और मेहनत का फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आइए जानते हैं इन तीन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है।

ज्योतिष में रेवती नक्षत्र का महत्व

वैदिक ज्योतिष अनुसार रेवती नक्षत्र 27वां और अंतिम नक्षत्र माना जाता है। यह मीन राशि के अंतिम चरण में स्थित होता है और जीवन के समापन, पूर्णता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। वहीं इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है, जो बुद्धि, वाणी, संचार और तर्क शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। रेवती नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता पुषण हैं, जिन्हें यात्रियों के रक्षक और मार्गदर्शक देवता के रूप में जाना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह मछली है, जो संवेदनशीलता, प्रवाह और आध्यात्मिक गहराई को दर्शाता है।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

आप लोगों के लिए शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। ऐसे में आपको करियर के क्षेत्र में लंबे समय से चल रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। साथ ही आपको नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं या वर्तमान कार्यस्थल पर पदोन्नति की संभावना है।

वहीं जो लोग मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, आईटी या कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने के योग हैं। व्यापारियों के लिए नए संपर्क और नए प्रोजेक्ट मिलने के संकेत हैं।

कन्या राशि (Kanya Zodiac)

शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों को सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि कन्या राशि भी बुध की राशि है। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों के काम की सराहना हो सकती है। वहीं लंबे समय से प्रमोशन या ट्रांसफर की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है।

साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। लेकिन इस समय मेहनत भी करनी होगी। तब ही आपको फल मिलेगा।

मकर राशि (Makar Zodiac)

आप लोगों के लिए शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं। ऐसे में करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साथ ही इस दौरान सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है।

वहीं इस समय व्यवसाय में विस्तार के योग बन रहे हैं। हालांकि इस समय आपको कार्यस्थल अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही इस समय इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। साथ ही इस समय आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।