Shani Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष के मुताबिक ग्रह समय- समय पर राशि के साथ नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। साथ ही किसी के लिए यह परिवर्तन लकी रहता हो तो किसी के लिए अनलकी। फ्यचूर पंचांग के अनुसार कर्मफल दाता शनि देव 17 मई को बुध के स्वामित्व वाले नक्षत्र रेवती में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि देव आयु, कर्म, खनिज, ऑयल, लोहा, पेट्रोलियम, न्याय, अनुशासन, और मेहनत के कारक माने जाते हैं। ऐसे में शनि देव की चाल में बदलाव से इन सेक्टरों के साथ 12 राशियों पर खास प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन वृष, मिथुन और मीन राशियां को विशेष तरक्की मिल सकती है। साथ ही इन राशियों को किस्मत का साथ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार कर्मफल दाता शनि देव 17 मई को दोपहर 3 बजकर 49 मिनट पर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि शनि को न्याय और कर्म का ग्रह माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि और संवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब शनि, बुध के नक्षत्र रेवती में प्रवेश करते हैं, तो यह संयोजन व्यक्ति को मेहनत के साथ-साथ सही रणनीति अपनाने की प्रेरणा देता है।

शनि नक्षत्र परिवर्तन का वृष राशि पर प्रभाव (Taurus Zodiac)

वृष राशि के जातकों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए इस समय आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। वहीं इस दौरान निवेश के मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं।

लेकिन नया निवेश करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। साथ ही इस दौरान परिवार में सुख-शांति का माहौल रह सकता है वहीं इस समय और लंबे समय से चल रही परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होंगी।

शनि नक्षत्र परिवर्तन का मिथुन राशि पर प्रभाव (Gemini Zodiac)

शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि के लोगों को अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से कर्म भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान मिथुन राशि वालों को करियर में उन्नति और सम्मान मिल सकता है। वहीं इस दौरन नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। साथ ही बुध देव की कृपा से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है, जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा।

वहीं अगर आपका काम- कारोबार, रियल स्टेट, ऑयल और इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है तो आपको अच्छा लाभ हो सकता है। वहीं इस दौरान व्यापारी वर्ग को बड़ी डील कर सकते हैं।

शनि नक्षत्र परिवर्तन का मीन राशि पर प्रभाव (Pisces Zodiac)

आप लोगों के लिए शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से लग्न भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। वहीं लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं और मानसिक शांति मिलेगी।

वहीं इस समय विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है और शनि देव की कृपा से जीवन में स्थिरता आ सकती है। वहीं इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रह सकता है। साथ ही पार्टनरशिप के काम में सफलता मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।