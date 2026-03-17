Shani Mangal Yoga April 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके अन्य ग्रहों के साथ युति बनाते हैं। जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। यह योग किसी व्यक्ति के लिए नकारात्मक सिद्ध होता है तो किसी के लिए सकारात्मक साबित होता है। आपको बता दें कि अप्रैल की शुरुआत में न्यायाधीश शनि और साहस- पराक्रम के दाता मंगल का खास संयोग बनने जा रहा है।

ऐसे बन रहा है त्रिग्रही योग

आपको बता दें 2 अप्रैल को शनि और मंगल की युति मीन राशि में बनने जा रही है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को ग्रहों के सेनापति मंगल देव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही कर्मफल दाता शनि देव स्थित हैं। ऐसे में शनि और मंगल का खास संयोग बनने जा रहा है।

यह योग कई राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, खासतौर पर कुंभ, मकर और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक उन्नति, करियर ग्रोथ और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। आपको बता दें कि शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस और भूमि का कारक है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का मिलन जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

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मंगल और शनि की युति का ज्योतिषीय महत्व

मंगल और शनि की युति को ज्योतिष में काफी प्रभावशाली माना जाता है। मंगल जहां ऊर्जा, क्रिया और जोश का प्रतीक है, वहीं शनि धैर्य, अनुशासन और कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो व्यक्ति को मेहनत का फल मिलता है, लेकिन सफलता पाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है।

यह योग व्यक्ति को मजबूत, निर्णायक और लक्ष्य के प्रति केंद्रित बनाता है। हालांकि कुछ मामलों में यह तनाव या जल्दबाजी भी ला सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी होता है। कोई भी निर्णय आवेश में आकर नहीं लें। साथ ही क्रोध पर काबू रखें।

शनि और मंगल का ज्योतिषीय महत्व

शनि देव को न्यायाधीश ग्रह कहा जाता है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यह अनुशासन, धैर्य, मेहनत और जिम्मेदारी का प्रतीक है। शनि की कृपा से व्यक्ति जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है।

मंगल देव को साहस, शक्ति, भूमि, भाई और युद्ध का कारक माना जाता है। यह ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। मंगल मजबूत हो तो व्यक्ति निर्भीक, ऊर्जावान और नेतृत्व करने वाला बनता है।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

आप लोगों के लिए शनि और मंगल का संयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह योग आपकी राशि से धन और वाणी स्थान पर बनने जा रहा है। वहीं इस राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। इसलिए इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

साथ ही व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट या निवेश से लाभ हो सकता है। हालांकि निवेश सोच- समझकर करें, तो बेहतर होगा। वहीं इस दौरान लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने का संभावना है। साथ ही इस समय आपकी वाणी प्रभाव बढ़ सकता है। जिससे लोग इंप्रेस हो सकते हैं। जो लोग तकनीकि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको यह समय अच्छा साबित हो सकता है।

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए यह योग शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि शनि और मंगल का संयोग आपकी राशि से तीसरे भाव पर बनने जा रहा है। आपको बता दें कि यहां शनि और मंगल की स्थिति बहुत मजबूत मानी जाता है। ऐसे में इस दौरान करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं और किसी बड़ी कंपनी से जुड़ने का अवसर मिल सकता है।

साथ ही संपत्ति या वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं। वहीं इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही भाई- बहनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

धनु राशि (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए शनि और मंगल की युति अनुकूल सिद्ध हो सकती है। क्योंकि यह युति आपकी गोचर कुंडली से चतुर्थ भाव पर बनने जा रही है। इसलिए इस दौरान करियर में आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करती रहनी चाहिए। साथ ही प्रयासरत रहना चाहिए।

वहीं इस दौरान विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। बिजनेस में विस्तार के योग बन रहे हैं। साथ ही इस दौरान आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। वहीं इस दौरान आप अधिक अनुशासन में रह सकते हैं। लेकिन इस समय वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं।

हांलाकि किसी भी ग्रह के गोचर का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।