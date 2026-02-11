Ardha Kendra Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, न्याय के देवता शनि को सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना जाता है, जो एक राशि में करीब ढाई साल तक रहते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ संयोग करते रहते हैं। इस समय शनि मीन राशि में विराजमान है। वहीं, आज यानी 11 फरवरी को मकर राशि में विराजमान मंगल के साथ संयोग करके अर्धकेंद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। इस योग का निर्माण होने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन भाग्यशाली राशियों के बारे में…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 11 फरवरी को सुबह 9 बजकर 1 मिनट पर शनि और मंगल एक-दूसरे से 45 डिग्री पर होंगे, जिससे अर्धकेंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इस समय मंगल अपनी उच्च राशि मकर में रहकर रूचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के लिए यह गोचर विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है। इस राशि के स्वामी मंगल दशम भाव में उच्च स्थिति में हैं और शनि बारहवें भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए अर्धकेंद्र योग काफी लाभकारी हो सकता है। करियर के क्षेत्र में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। नए अवसर मिल सकते हैं। पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए शनि- मंगल का अर्धकेंद्र योग काफी अनुकूल साबित हो सकता है। इस राशि के जातकों को नौकरी के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। आपके काम से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न हो सकते हैं। पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो सकती है। जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आमदनी के कई नए जरिए खुल सकते हैं। मानसिक तनाव कम हो सकता है। आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शनि-मंगल का अर्धकेंद्र लाभकारी हो सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली के धन भाव में मंगल और चौथे भाव में शनि विराजमान है। ऐसे में आय के नए साधन बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी मिला-जुला परिणाम देखने को मिलने वाला है। इसलिए कोई भी काम सोच-समझकर करें।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।