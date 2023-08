शनि देव ने पॉवरफुल होकर जाग्रत अवस्था में किया प्रवेश, इन 4 राशि वालों को मिलेगा अपार पैसा और पद- प्रतिष्ठा

Shani Planet Transit: वैदिक ज्योतिष अनुसार शनि देव ने जाग्रत अवस्थान में प्रवेश कर लिया है, जिससे 4 राशि के जातकों को आकस्मिक धनलाभ और तरक्की के योग बन रहे हैं।

शनि देव ने किया जाग्रत अवस्था में प्रवेश- (जनसत्ता)

Follow us on



instagram

telegram