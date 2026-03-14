Shani Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय, कर्म, अनुशासन आदि का कारक माना जाता है। शनि को नवग्रह में से सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। वह एक राशि में करीब ढाई साल रहते हैं। इसी के कारण शनि का प्रभाव 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में लंबे समय तक रहता है। शनि निश्चित अवधि के बाद राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। इस समय शनि गुरु की राशि मीन और अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्र में विराजमान है। इस दौरान शनि की स्थिति में बदलाव होता रहेगा। शनि मार्च के अंत में यानी 21 तारीख को नक्षत्र पद परिवर्तन करने वाले हैं। शनि के नक्षत्र पद परिवर्तन करने का भी असर 12 राशियों के जीवन में देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में जाने से किन राशियों को मिल सकता है लाभ…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि 21 मार्च 2026, शनिवार को 04:00 पी एम बजे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान शनि अस्त अवस्था में मीन राशि में विराजमान होंगे। शनि के इस नक्षत्र पद में आने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शनि के नक्षत्र पद परिवर्तन करने के साथ अस्त होने से इसका असर उन राशियों पर अलग-अलग होता है जिनके ऊपर ढैय्या, साढ़ेसाती या महादशा चल रही है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

इस राशि में शनि अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव को अचानक हानि, दुर्घटना, हानि और आयु से जुड़ा होता है। ऐसे में शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने के साथ अस्त होने से इस राशि के जातकों को नौकरी और बिजनेस में लाभ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही चिंताएं समाप्त हो सकती है। संतान की ओर से भी अच्छी खबर आ सकती है। नई नौकरी के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है।

मेष राशि (Mesh Zodiac)

इस राशि के बारहवें भाव में शनि विराजमान है। शनि के बारहवें भाव में होने के साथ-साथ शनि साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। ऐसे में शनि के अस्त होने और नक्षत्र पद परिवर्तन करने से इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से राहत मिल सकती है। लंबे समय से चली आ रही समस्या का हल मिल सकता है। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में किस्मत का भी साथ मिल सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे, छठे और नौवें भाव में पड़ रही है। कर्ज से निजात मिलने के भी योग बन रहे हैं।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में जाना कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इस राशि में शनि चौथे भाव में अस्त अवस्था में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के व्यापार से जुड़ी समस्याएं हल हो सकती है। इस राशि में शनि की ढैया चल रही है। मानसिक और शारीरिक तनाव से राहत मिल सकती है। माता के सेहत पर धीरे-धीरे आराम मिल सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। नौकरी में आपकी इच्छा अनुसार के अनुसार ट्रांसफर हो सकता है। शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं।

मार्च माह का तीसरा सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। टैरो कार्ड्स के आधार पर 16 से 22 मार्च के इस सप्ताह में कुछ राशियों को किस्मत का साथ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ नौकरी-बिजनेस में लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं साप्ताहिक टैरो राशिफल

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।