saturn nakshatra parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को न्यायाधीश और कर्मफलदाता माना गया है। मतलब शनि व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल देते हैं और न्याय करते हैं। शनि देव एक राशि में लगभग ढाई साल तक संचऱण करते हैं। साथ ही इसी बीच में वह नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। आपको बता दें कि शनि देव अभी उत्तराभाद्रपद के प्रथम पद में संचरण कर रहे हैं और फ्यूचर पंचांग के अनुसार वह 22 फरवरी रविवार को 04:09 ए एम बजे उत्तराभाद्रपद के द्वितीय पद में प्रवेश करेंगे। शनि देव के द्वितीय पद में संचरण से 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस समय कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही कुछ कार्य बन सकते हैं। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में…

Manglik Dosh In Kundli: मांगलिक दोष क्‍या होता है, कुंडली में कैसे बनता है और वैवाहिक जीवन पर इसका क्या रहता है प्रभाव

मकर राशि (Makar Zodiac)

आप लोगों के लिए शनि देव का नक्षत्र पद बदलना सकारात्मक साबित हो सकता है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से तीसरे भाव पर संचऱण कर रहे हैं। ज्योतिष अनुसार यहां पर शनि देव की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। इससिए इस समय आपका साहस और पराक्रम बढ़ सकता है। साथ ही जिन लोगों का कार्य विदेश से जुड़ा हुआ है उनको अच्छे लाभ के संकेत हैं। लेकिन कुछ फैसले सोचसमझकर लें। साथ ही इस समय आपको शनि देव मेहनत अधिक करा सकते हैं। वहीं इस दौरान आपको भाई- बहनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

शनि देव का नक्षत्र पद बदलना मिथुन राशि के जातकों को शुभ सिद्ध हो सकता है। क्योंकि शनि देव आपकी गोचर कुंडली से कर्म भाव पर भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए इस समय आपको काम- कारोबार में मेहनत का फल मिल सकता है। साथ ही नौकरीपेशा लोगों की कार्यस्थल पर वाहवाही हो सकती है। वहीं जूनियर और सीनयर का साथ मिल सकता है। वहीं व्यापारियों को अच्छे काम में अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। वहीं इस समय आपको निवेश लेने से पहले किसी की सलाह लेनी चाहिए। तो लाभ के संकेत हैं। लेकिन इस समय सेहत का थोड़ा ध्यान रखें।

मीन राशि (Pisces Zodiac)

आप लोगों के लिए शनि देव का नक्षत्र पद बदलना लाभप्रद साबित हो सकता है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से लग्न भाव पर संचऱण कर रहे हैं। इसलिए इस समय आपको समाज में मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही शनि देव की कृपा से आप लोकप्रिय हो सकते हैं। वहीं जो शादीशुदा लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन मधुर रह सकता है। साथ ही तालमेल अच्छे रहने के संकेत हैं। वहीं जो अविवाहित लोग हैं उनको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। वहीं इस समय किसी के साथ वाद- विवाद से भी बचने की सलाह दी जाती है।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।