वैदिक ज्योतिष अनुसार जन्मकुंडली में कुछ ऐसे शुभ और राजयोग होते हैं, जो व्यक्ति को सभी भौतिक सुख प्रदान करते हैं। साथ ही व्यक्ति जीवन में मान- सम्मान पाता और जीवन में उसके पास धन की कमी नहीं होती है, यह योग व्यक्ति को अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक सोच और कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे जातक अक्सर गंभीर, कर्मठ और प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। आज हम यहां ऐसे ही राजयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है शश महापुरुष राजयोग, इस राजयोग का निर्माण शनि देव करते हैं। मतलब शनि जब उच्च या स्वराशि में होते हैं तो यह राजयोग बनता है। आइए जानते हैं कुंडली में कैसे बनता है ये राजयोग और इसके क्या लाभ हैं…

जन्मकुंडली में कैसे बनता है शश राजयोग?

ज्योतिष के अनुसार, जब शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि (मकर या कुंभ) या उच्च राशि (तुला) में होकर केंद्र भाव (1st, 4th, 7th या 10th) में स्थित होते हैं, तब शश महापुरुष राजयोग बनता है। वहीं यहां हम ये देखना बहुत जरूरी है कि शनि देव की डिग्री क्या हैं और उनके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है।

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होते हैं न्यायप्रिय और मेहनती

वैदिक ज्योतिष अनुसार जिन लोगों की जन्मकुंडली में शश महापुरुष राजयोग होता है। तो ऐसे जातक अक्सर लंबी आयु और मजबूत इच्छाशक्ति वाले होते हैं। वहीं इस राजयोग के बनने से व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और दान-पुण्य में आगे रहता है। ये लोग किसी के दबाव में काम नहीं कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। वहीं ये लोग गरीबों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ये लोग सामाजिक होते हैं। साथ ही दान- पुण्य में आगे रहते हैं। साथ ही इस राजयोग के प्रभाव से जमीन-जायदाद, वाहन और अन्य भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति समय के साथ मजबूत होती जाती है।

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इन क्षेत्रों मे पाते हैं सफलता

शश राजयोग कुंडली में होने से व्यक्ति में नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे लोग प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीति या बड़े संगठनों में ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। समाज में इन्हें सम्मान और अधिकार मिलता है।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।