Shani Budh Yuti 2026: फ्यूचर पंचांग के मुताबिक 11 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण ग्रहों का संयोग बनने जा रहा है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को कर्मफलदाता शनि और बुद्धि व व्यापार के कारक बुध की युति मीन राशि में बनने जा रही है। यह युति लगभग 30 साल बाद बन रही है है। क्योंकि शनि देव 30 साल बाद मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ऐसे में इस ग्रह युति का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मीन, मिथुन, वृष और कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान करियर, कारोबार, आर्थिक मामलों और निर्णय क्षमता में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

ज्योतिष के अनुसार जब शनि और बुध एक साथ आते हैं तो यह संयोजन व्यक्ति को व्यावहारिक सोच, धैर्य, योजना और रणनीति से काम करने की प्रेरणा देता है। ऐसे समय में लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने की संभावना रहती है और मेहनत का फल मिलने के योग भी बनते हैं।

29 मार्च से मेष, सिंह और धनु राशियों को आर्थिक उन्नति के संकेत, पापी ग्रह केतु करेंगे अपने स्वयं के नक्षत्र मघा में प्रवेश

ज्योतिष में शनि और बुध की युति का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को कर्म, अनुशासन, न्याय और मेहनत का प्रतीक माना जाता है, जबकि बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, तर्क, गणना और व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो यह योग व्यक्ति की सोच को अधिक संतुलित और व्यवहारिक बनाते हैं। इस दौरान लोग जल्दबाजी की बजाय सोच-समझकर फैसले लेते हैं, जिससे करियर और व्यापार में स्थिर प्रगति के संकेत मिलते हैं।

यह संयोग खासतौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो व्यापार, लेखन, शिक्षा, मैनेजमेंट, मीडिया, मार्केटिंग और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हैं। इस दौरान नई योजनाएं बनाने, निवेश करने और भविष्य की रणनीति तय करने में सफलता मिलने के संकेत हैं।

इन राशियों को मिल सकते हैं विशेष लाभ

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि के जातकों के लिए यह संयोग आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक साबित हो सकता है। क्योंकि शनि देव आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए इस समय आपके आय के नए स्रोत बन सकते हैं। वहीं नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

वहीं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए सौदे और साझेदारी के अवसर बन सकते हैं। निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी और लंबे समय से अटका धन वापस मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन इस समय आपको क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, इसलिए शनि-बुध की यह युति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं यह युति आपकी राशि से दशम भाव पर बनने जा रही है। इसलिए इस समय करियर में प्रगति के योग हैं। साथ ही नौकरी में बदलाव या पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं। लेकिन नौकरी में बदलाव सोच- समझकर करें।

वहीं व्यापार में नई रणनीति और नए संपर्क आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है। लेकिन इस समय छात्रों को मेहनत करती रहनी चाहिए।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रह संयोग करियर में स्थिरता और नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से नवम भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान भाग्य का साथ मिल सकता है। साथ ही लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। वहीं कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और व्यापार में विस्तार के अवसर भी बन सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में भी सफलता मिलने की संभावना है।

मीन राशि (Meen Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए यह संयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि शनि और बुध की युति आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रही है। इसलिए इस समय नई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। साथ ही नौकरी करने वालों के लिए तरक्की और वेतन वृद्धि की संभावना है। व्यापार में नए ग्राहकों और संपर्कों से लाभ मिल सकता है।

साथ ही इस दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत देखने को मिल सकती है, जिससे भविष्य की योजनाओं में सफलता मिल सकती है। वहीं शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहने के योग हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।