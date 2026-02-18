Shani Asta 2026: नवग्रहों में न्याय के देवता माने जाने वाले शनि को सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक गिना जाता है। वे निश्चित समयांतराल पर राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका असर 12 राशियों के जीवन पर नकारात्मक या फिर सकारात्मक देखने को मिलता है। शनि लगभग ढाई वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं और लगभग 30 वर्षों बाद पुनः उसी राशि में वापस आते हैं। इसलिए शनि का असर लंबे समय तक हर राशि के जातकों के जीवन में देखने को मिल सकता है। बता दें कि इस समय शनि मीन राशि में विराजमान है। गुरु की राशि में शनि के होने से कुछ राशि के जातकों को शनि साढ़े साती और ढैया का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वहीं 11 मार्च को होली 2026 के बाद शनि इसी राशि में अस्त हो जाएंगे। शनि के अस्त होने का प्रभाव भी विभिन्न राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है। शनि के अस्त होने से इसके दुष्प्रभाव काफी कम हो जाते हैं। ऐसे में इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं शनि के अस्त होने से किन राशियों को लाभ मिल सकता है…

द्रिक पंचांग के अनुसार शनि 13 मार्च 2026, शुक्रवार को 07:13 पी एम बजे मीन राशि में अस्त हो जाएंगे। करीब 40 दिनों तक अस्त रहने के बाद 22 अप्रैल 2026, बुधवार को 04:49 ए एम बजे उदित हो जाएंगे। बता दें इस अवधि में शनि शुक्र के साथ युति करेंगे। इसके साथ ही अस्त के दौरान वह बुध, मंगल और सूर्य से भी संयोग करेंगे।

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शनि का मीन राशि में अस्त होना कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के बारहवें भाव में शनि विराजमान है। इसके साथ ही शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। ऐसे में शनि के अस्त होने से दुष्प्रभाव काफी कम हो सकते हैं। बेकार के खर्चों से निजात मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है।

लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं पटरी पर आ सकती हैष शनिदेव की कृपा से विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। आपके द्वारा सोची कई कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। विदेशी माध्यमों से अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा विदेश में नौकरी करने का भी सपना पूरा हो सकता है। आपको अपने भाग्य का साथ मिल सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल भी मिल सकता है।

साढ़ेसाती के कारण जीवन में चली आ रही चुनौतियां कम हो सकती है। अगर आप मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है। आपकी सोच में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है।

नौकरीपेशा जातक कार्यस्थल में बेकार की बातों से दूर होकर अपने काम से मतलब रखें, तो सफलता अवश्य मिल सकती है। आप अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे। परिवार के सदस्यों से भी पैसों की मदद मिल सकता है।

उपाय- शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा ॐ शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का अस्त होना लाभकारी हो सकता है। शनि महाराज इस राशि की गोचर कुंडली के छठे और सातवें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में अस्त होंगे। इसके साथ ही इस राशि में कंटक शनि की ढैया चल रही है। ऐसे में शनि के अस्त होने से इस राशि के जातकों के जीवन में चली आ रही चुनौतियां समाप्त हो सकती है। लंबे समय से रुके हुए काम एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही मानसिक तनाव कम हो सकता है। किसी भी काम को शांत और संयम तरीके से करेंगे, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है नौकरी में बेकार की चली आ रही समस्याएं, चिंताएं समाप्त हो सकती है। कुछ देर जरूर होगी, लेकिन अंत में सफलता अवश्य प्राप्त होने के संकेत बन रहे हैं। सम्मान में वृद्धि के साथ पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है।

व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। रणनीति बनाकर कोई भी व्यापार शुरू करेंगे या फिर चलते हुए बिजनेस में नई चीजों को शामिल करने से आपको काफी लाभ मिल सकता है। आप अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। मशीनरी, चमड़ा, सीमेंट, भट्टी, लकड़ी, रबर आदि से संबंधित व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। सट्टेबाजी और ट्रेडिंग के माध्यम से भी मुनाफा कमा सकते हैं।

आर्थिक स्थिति की बात करें, तो लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। धन संचित कर पाने में भी सफल हो सकते हैं।

वैवाहिक जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर से धैर्य, संयम से बात करें, तो खटास समाप्त हो सकती है। ऐसे में आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। प्रेम संबंधों में आ रही रुकावटें दूर हो सकती है।

उपाय: शनिवार के दिन साबुत काले उड़द का दान करना लाभकारी हो सकता है।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शनि का अस्त होना कई क्षेत्रों में लाभ गला सकता है। इस राशि के लग्न और द्वादश भाव के स्वामी होकर शनि दूसरे भाव में अस्त होंगे। इसके साथ ही इस राशि में शनि साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को अचानक से धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप अपनी वाणी के कारण कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं। नए लोगों से संपर्क हो सकता है।

नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि अच्छी जा सकती है। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण अपार सफलता के साथ-साथ काम की सराहना मिल सकती है। इसके अलावा आपके काम से उच्च अधिकारी प्रसन्न होकर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ऐसे में आप संतुष्ट नजर आ सकते हैं।

संपत्ति के क्रय-विक्रय से आपको लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी लाभ मिल सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। परिवार के बीच लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है।

व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा पहले किए गए निवेश में अब अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पार्टनरशिप में किए जा रहे बिजनेस में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लंबे समय से चली आ रही बीमारी धीरे-धीरे सही हो सकती है।

उपाय- शनि के शुभ फलों के लिए शनिवार को शनिदेव की पूजा करने के साथ सरसों का तेल अर्पित करें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।