Shani Asta 2026: नवग्रहों में न्याय के देवता माने जाने वाले शनि को सबसे प्रभावशाली ग्रहों में गिना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि लगभग ढाई वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं और लगभग 30 वर्ष बाद पुनः उसी राशि में लौटते हैं। इसी के कारण 12 राशियों पर शनि का असर लंबे समय तक रहता है। बता दें कि इस समय शनि गुरु की राशि मीन में विराजमान है और 2 जून 2027 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। इस दौरान शनि वक्री, मार्गी, अस्त और उदित होंगे। ऐसे ही शनि 13 मार्च को मीन राशि में अस्त होने वाले हैं। शनि के अस्त होने का प्रभाव भी सभी राशियों पर अलग-अलग रूप से पड़ सकता है। लेकिन इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन भाग्यशाली राशियों के बारे में….

द्रिक पंचांग के अनुसार, शनि 13 मार्च 2026, शुक्रवार को 07:13 पी एम बजे मीन राशि में अस्त हो जाएंगे। करीब 40 दिनों तक अस्त रहने के बाद 22 अप्रैल 2026, बुधवार को 04:49 ए एम बजे उदित हो जाएंगे। ज्योतिष मान्यता के अनुसार, शनि के अस्त होने से उनके कुछ कठोर प्रभावों में कमी आ सकती है।

मेष राशि (Mesh Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए मीन राशि में शनि का अस्त होना कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपकी गोचर कुंडली के बारहवें भाव में शनि अस्त होंगे। इस राशि में साढ़ेसाती का पहला चरण भी चल रहा है। ऐसे में शनि के अस्त होने से उनके कुछ कठोर प्रभावों में कमी आ सकती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण संभव है और आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में राहत मिल सकती है। शनिदेव की कृपा से विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपकी कई पुरानी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। विदेशी स्रोतों से धन लाभ के संकेत हैं, साथ ही विदेश में नौकरी या करियर बनाने का सपना भी साकार हो सकता है।

साढ़ेसाती के कारण जो चुनौतियां जीवन में बनी हुई थीं, उनमें कमी आने की संभावना है। यदि आप धैर्य और परिश्रम बनाए रखेंगे, तो सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सोच और कार्यशैली में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।

नौकरीपेशा जातकों को सलाह है कि कार्यस्थल पर अनावश्यक विवादों और चर्चाओं से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। इसके साथ ही शत्रुओं से सावधान रहें।

वृश्चिक राशि (Vrashchik Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शनि का अस्त होना कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। इस राशि के पांचवें भाव में शनि अस्त होने वाले हैं। इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास और साहस में तेजी से वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से अटके कार्य फिर से आरंभ हो सकते हैं। कार्य संबंधित कुछ यात्राएं कर सकते है। कार्यक्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। करियर में उन्नति के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बन सकती है।

व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस अवधि में कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ऑर्डर या नई डील मिल सकती है। व्यापार में विस्तार और गति दोनों देखने को मिलेंगे। आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी और आप अपने कामकाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।

हालांकि संतान की ओर से परेशान नजर आ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए पहले से अधिक मेहनत करें, तो बेहतर होगा। बेवजह खर्च से भी परेशान हो सकते हैं।

कुंभ राशि (Kumbh Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए शनि का अस्त होना लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दूसरे भाव में शनि अस्त होंगे। इस राशि में शनि साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को लाभ मिलने कई योग बन रहे हैं। इस राशि के जातकों के आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। लेकिन बेकार के खर्चों से परेशान हो सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये अवधि लाभकारी जा सकता है। इसके साथ ही आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकता है। आपके काम से उच्च अधिकारी प्रसन्न नजर आ सकते हैं। संपत्ति के क्रय-विक्रय से आपको लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी लाभ मिल सकता है।

हालांकि शनि के अस्त होने से वाणी में कठोरता आ सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार भी वाणी का इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि इससे आपका ही काम बिगड़ सकता है। इसके अलावा परिवार के साथ मतभेद के योग बन रहे हैं। धन थोड़ा सोच समझकर खर्च करें।

शनि के शुभ फलों के लिए करें ये उपाय

काल भैरव जी की पूजा करना लाभकारी हो सकता है।

शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के सामने जलाएं

पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने के साथ परिक्रमा करें।

शनिवार या फिर नियमित रूप से शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी हो सकता है।

शनिवार के दिन काली उड़द, काले चने, लोहे या जरूरतमंदों को उपयोगी वस्तुओं का दान करें।

शनिवार के दिन हनुमान जी की पीजा करना लाभकारी हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।