Shakun Shastra: हिंदू धर्म में शकुन शास्त्र का विशेष महत्व माना जाता है। इसमें रोजमर्रा की घटनाओं को भविष्य के संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार कई बार ऐसी घटनाएं, जिन्हें हम सामान्य या संयोग मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, वे भी जीवन में आने वाले बदलावों की ओर इशारा कर सकती हैं। जैसे किसी वस्तु का अचानक टूट जाना, किसी चीज का बार-बार हाथ से गिरना या किसी खास समय पर कुछ विशेष घटनाओं का होना, इन सभी को इस शास्त्र में संकेत के रूप में देखा जाता है। इसी तरह मान्यता है कि अगर कुछ चीजें बार-बार हाथ से गिरने लगें, तो यह सामान्य घटना नहीं मानी जाती, बल्कि इसके पीछे कोई न कोई संकेत छिपा हो सकता है। शकुन शास्त्र के अनुसार ऐसी घटनाएं आने वाले समय में शुभ या अशुभ परिस्थितियों की ओर इशारा कर सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि हाथ से बार-बार गिरने वाली कौन-सी 5 चीजें भविष्य के खास संकेत देती हैं और इसके बारे में शकुन शास्त्र क्या कहता है।

नमक का गिरना

अगर रसोई में काम करते समय हाथ से बार-बार नमक गिर जाता है, तो शकुन शास्त्र में इसे सावधानी का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि यह घर में किसी प्रकार के विवाद या तनाव की ओर इशारा कर सकता है। ऐसे समय में परिवार के लोगों से शांतिपूर्वक व्यवहार करने की सलाह दी जाती है।

तेल का गिरना

तेल का हाथ से गिरना भी एक खास संकेत माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार यह आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की ओर इशारा करता है। ऐसे में खर्चों पर नियंत्रण रखना और सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर माना जाता है।

पानी का गिलास गिरना

अगर बार-बार हाथ से पानी का गिलास गिर जाए, तो इसे मानसिक तनाव या भावनात्मक असंतुलन का संकेत माना जाता है। यह स्थिति व्यक्ति को अपने मन और विचारों पर ध्यान देने की सलाह देती है।

दूध का गिरना

दूध को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दूध का हाथ से गिरना शकुन शास्त्र में सावधानी का संकेत माना जाता है। यह घर के किसी महत्वपूर्ण काम में रुकावट या देरी की ओर इशारा कर सकता है।

पूजा की थाली गिरना

अगर पूजा की थाली अचानक हाथ से गिर जाए, तो इसे भी एक संकेत माना जाता है। यह घटना कभी-कभी घर में छोटी-मोटी परेशानियों या अनबन की ओर संकेत कर सकती है।

हालांकि शकुन शास्त्र में इन संकेतों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इन्हें अंधविश्वास की तरह नहीं लेना चाहिए। कई बार ये घटनाएं केवल संयोग भी हो सकती हैं। फिर भी इन संकेतों को जीवन में सतर्क रहने और सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।