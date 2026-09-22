September Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। यह व्रत हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है, तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत रखने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं सितंबर महीने के दूसरे प्रदोष व्रत के बारे में, आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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गुरु प्रदोष व्रत तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त 2026

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 23 सितंबर, बुधवार को रात में 10 बजकर 51 मिनट पर होगी। वहीं, अगले दिन यानी 24 सितंबर, गुरुवार के दिन रात में 11 बजकर 18 मिनट तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। बता दें कि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान होा है। ऐसे में 24 सितंबर को प्रदोष व्रत करना शास्त्र सम्मत होगा।

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प्रदोष काल पूजा का शूभ मुहूर्त

प्रदोष काल पूजा मुहूर्त: शाम को 5 बजकर 16 मिनट से लेकर 7 बजकर 16 मिनट तक है। इस बीच में भोलेनाथ की पूजा- अर्चना करना उत्तम रहता है।

शिव आरोग्य मंत्र

माम् भयात् सवतो रक्ष श्रियम् सर्वदा।

आरोग्य देही में देव देव, देव नमोस्तुते।।

ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्।।

शिव स्तुति मंत्र

द: स्वप्नदु: शकुन दुर्गतिदौर्मनस्य, दुर्भिक्षदुर्व्यसन दुस्सहदुर्यशांसि।

उत्पाततापविषभीतिमसद्रहार्ति, व्याधीश्चनाशयतुमे जगतातमीशः।।

शिवजी की आरती

ॐ जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।

ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा॥ ओम जय शिव ओंकारा॥

एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे।

हंसासन गरूड़ासन वृषवाहन साजे॥ ओम जय शिव ओंकारा॥

दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे।

त्रिगुण रूप निरखत त्रिभुवन जन मोहे॥ ओम जय शिव ओंकारा॥

अक्षमाला वनमाला मुण्डमालाधारी।

त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी॥ ओम जय शिव ओंकारा॥

श्वेताम्बर पीताम्बर बाघंबर अंगे।

सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे॥ ओम जय शिव ओंकारा॥

कर के मध्य कमण्डल चक्र त्रिशूलधारी।

जगकर्ता जगभर्ता जगसंहारकर्ता॥ ओम जय शिव ओंकारा॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका।

प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका॥ ओम जय शिव ओंकारा॥

पर्वत सोहैं पार्वती, शंकर कैलासा।

भांग धतूरे का भोजन, भस्मी में वासा॥ ओम जय शिव ओंकारा॥

जटा में गंग बहत है, गल मुण्डन माला।

शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला॥ ओम जय शिव ओंकारा॥

काशी में विराजे विश्वनाथ, नन्दी ब्रह्मचारी।

नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी॥ ओम जय शिव ओंकारा॥

त्रिगुणस्वामी जी की आरति जो कोइ नर गावे।

कहत शिवानन्द स्वामी, मनवान्छित फल पावे॥

ओम जय शिव ओंकारा॥ स्वामी ओम जय शिव ओंकारा॥

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