September 2026 Vrat Tyohar (सितंबर 2026 कैलेंडर): कैलेंडर के हिसाब से साल का नौवां माह सितंबर माना जाता है। साल 2026 का सितंबर माह हिंदू कैलेंडर और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक खासी खास है। इस माह कई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के साथ सितंबर माह का आरंभ हो रहा है, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के साथ समाप्त हो रहा है। ऐसे में इस माह कई बड़े व्रत त्योहार पड़ रहे हैं। इस माह जया, परिवर्तिनी एकादशी अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दही हाण्डी, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर हतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। इसके अलावा साल भर बप्पा के घर आने का इंतजार समाप्त होने वाला गणेस उत्सव भी इसी माह मनाया जा रहा है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण, श्राद्ध करने का माह पितृ पक्ष भी इसी महीने लगने वाला है। आइए जानते हैं सितंबर माह में पड़ने वाले सभी व्रत-त्योहारों के बारे में…

सितंबर 2026 व्रत-त्योहार

तारीख दिन त्योहार / व्रत / पर्व 1 सितंबर 2026 मंगलवार नाग पञ्चमी 2 सितंबर 2026 बुधवार हल षष्ठी, रांधण छठ 3 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार शीतला सातम, मासिक कार्तिगाई 4 सितंबर 2026 शुक्रवार कृष्ण जन्माष्टमी, कालाष्टमी, 5 सितंबर 2026 शनिवार दही हाण्डी, श्री गोगा नवमी, शिक्षक दिवस 7 सितंबर 2026 सोमवार बछ बारस द्वादशी, अजा एकादशी 8 सितंबर 2026 मंगलवार कृष्ण दामोदर द्वादशी, पर्यूषण पर्वारम्भ, भौम प्रदोष व्रत 9 सितंबर 2026 बुधवार मासिक शिवरात्रि 10 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार पिठोरी अमावस्या, दर्श अमावस्या, अन्वाधान, दैव सावर्णि मन्वादि 11 सितंबर 2026 शुक्रवार पोला, वृषभोत्सव, इष्टि, भाद्रपद अमावस्या 12 सितंबर 2026 शनिवार सामवेद उपाकर्म 13 सितंबर 2026 रविवार वराह जयन्ती, चन्द्र दर्शन, रूद्र सावर्णि मन्वादि 14 सितंबर 2026 सोमवार हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव 15 सितंबर 2026 मंगलवार ऋषि पञ्चमी, विश्वेश्वरैया जयन्ती, संवत्सरी पर्व, अभियन्ता दिवस 16 सितंबर 2026 बुधवार बलराम जयन्ती, स्कन्द षष्ठी 17 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार ज्येष्ठ गौरी आवाहन, विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रान्ति 18 सितंबर 2026 शुक्रवार ललिता सप्तमी, दूर्वा अष्टमी, ज्येष्ठ गौरी पूजा 19 सितंबर 2026 शनिवार राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत आरम्भ, ज्येष्ठ गौरी विसर्जन, मासिक दुर्गाष्टमी 21 सितंबर 2026 सोमवार दशावतार व्रत 22 सितंबर 2026 मंगलवार कल्कि द्वादशी, परिवर्तिनी एकादशी 23 सितंबर 2026 बुधवार वामन जयन्ती, भुवनेश्वरी जयन्ती, शरद्कालीन सम्पात 24 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार गुरु प्रदोष व्रत 25 सितंबर 2026 शुक्रवार गणेश विसर्जन, अनन्त चतुर्दशी 26 सितंबर 2026 शनिवार पूर्णिमा श्राद्ध, भाद्रपद पूर्णिमा व्रत, भाद्रपद पूर्णिमा, अन्वाधान 27 सितंबर 2026 रविवार पितृपक्ष प्रारम्भ, प्रतिपदा श्राद्ध, आश्विन प्रारम्भ, इष्टि 28 सितंबर 2026 सोमवार द्वितीया श्राद्ध 29 सितंबर 2026 मंगलवार तृतीया श्राद्ध, महा भरणी, विघ्नराज संकष्टी 30 सितंबर 2026 बुधवार चतुर्थी श्राद्ध, पञ्चमी श्राद्ध, मासिक कार्तिगाई

ग्रह-गोचर 2026

2 सितंबर 2026, बुधवार- शुक्र ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे

7 सितंबर 2026 सोमवार- बुध ग्रह अपनी स्वराशि कन्या में गोचर करेंगे

17 सितंबर 2026, बृहस्पतिवार- सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे

18 सितंबर 2026, शुक्रवार- मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे

26 सितंबर 2026, शनिवार- बुध ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे

श्री कृष्ण जन्माष्टमी – 4 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन आधी रात को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव करने के साथ 56 प्रकार का भोग लगता है। इस साल श्री कृष्ण जन्मोत्सव में काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है।

गणेश चतुर्थी – 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

देशभर में गणेश उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ गणेश उत्सव आरंभ हो जाता है। इस दिन घर और पंडालों पर बप्पा की मूर्ति स्थापित की जाती है और हर एक जदिन विधिवत पूजा करने के साथ अनंत चतुर्दशी को अगले बरस फिर आने की कामना करते हुए विसर्जन किया जाता है।

हरतालिका तीज – 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

अखंड सौभाग्य के लिए हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन के साथ-साथ कुवांरी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए रखती हैं। इसके साथ ही माता पार्वती-शिव जी की विधिवत पूजा करती हैं। हरतालिका तीज अनुशासन, भक्ति और पारिवारिक जीवन में सुख के लिए महिलाएं कामना करती हैं।

राधाष्टमी – 19 सितंबर 2026 (शनिवार)

भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु राधा-कृष्ण की आराधना कर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। देशभर में भक्तगण इस दिन राधा-कृष्ण के मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, भजन-कीर्तन गाते हैं और व्रत-उपवास रखकर राधा-कृष्ण की कृपा पाने का प्रयास करते हैं। इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा की जाती है।

अनंत चतुर्दशी – 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

गणेश चतुर्थी उत्सव का अंत अनंत चतुर्दशी के साथ होता है। आमतौर पर ये पूरे 10 दिन का उत्सव होता है। लेकिन इस बार तिथियों के अनुसार पूरे 12 दिनों का गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन बप्पा की मूर्ति का विधि-विधान से विसर्जन किया जाता है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।