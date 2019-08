sawan somvar 2019 Vrat katha in Hindi: सावन का आखिरी सोमवार

Sawan Somvar/Puja Muhurt/12 August 2019 : 12 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। इसी के साथ 15 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो जायेगा। सावन के चौथे सोमवार पर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। मंदिरों में शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में भक्त जुटते हैं। इस दिन रूद्राभिषेक कराने का भी विशेष महत्व होता है। इस बार सावन के आखिरी सोमवार पर प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। जिससे इस दिन पूजा करने से दोगुना लाभ प्राप्त होगा। वैसे तो आप सावन के सोमवार पर किसी भी दिन भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन यहां पंचांग अनुसार हम कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं जिस दौरान पूजा करना विशेष फलदायी साबित होगा। जानिए 12 अगस्त, दिन सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त, अमृत काल और राहुकाल…

आज का पंचांग: 12 अगस्त 2019, सोमवार

सूर्योदय- 5:52 am

सूर्यास्त- 7:00 pm

शक सम्वत- 1941 विकारी

विक्रम सम्वत- 2076 परिधावी

गुजराती सम्वत- 2075 साधारण

अमांत महीना- श्रावण

पूर्णिमांत महीना- श्रावण

पक्ष- शुक्ल पक्ष

तिथि- द्वादशी, 12:07 PM तक इसके बाद त्रयोदशी

करण- बालव – 12:07 पी एम तक

द्वितीय करण- कौलव – 12:54 ए एम, अगस्त 13 तक

योग – विष्कम्भ, 10:21 AM तक इसके बाद प्रीति

नक्षत्र- पूर्वाषाढा- 02:52 AM, अगस्त 13 तक

सूर्या राशि- कर्क

चंद्र राशि- धनु

शुभ काल: आज पूरे दिन कई शुभ मुहूर्त है…

अभिजित मुहूर्त- 12:00 पी एम से 12:52 पी एम

अमृत काल- 09:39 पी एम से 11:23 पी एम तक

विजय मुहूर्त- 02:37 पी एम से 03:30 पी एम तक

गोधूलि मुहूर्त- 06:47 पी एम से 07:11 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 07:00 पी एम से 08:05 पी एम तक

अशुभ काल: यहां जानिए आज के अशुभ मुहूर्त…

वर्ज्य- 11:13 ए एम से 12:57 पी एम तक

राहुकाल- 07:31 ए एम से 09:09 ए एम

गुलिक काल- 02:04 पी एम से 03:43 पी एम

यमगण्ड- 10:48 ए एम से 12:26 पी एम

दुर्मुहूर्त- 12:52 पी एम से 01:45 पी एम तक

दूसरा दुर्मुहूर्त- 03:30 पी एम से 04:22 पी एम तक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App