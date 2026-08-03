Sawan Som Pradosh Date 2026: सावन मास में पड़ने वाला सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पुण्यदायी व्रतों में से एक माना जाता है। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है, तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है और सावन मास में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में विधि-विधान से शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बिल्वपत्र अर्पित करने और ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जप करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

यह व्रत सुख-समृद्धि, वैवाहिक जीवन में मधुरता, संतान सुख, रोगों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस साल सावन में प्रदोष व्रत 10 अगस्त को रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

5 अगस्त को बनेगी गुरु और बुध की महायुति, कर्क, तुला, मेष और मकर राशि वालों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

सावन का पहला प्रदोष व्रत 2026 तारीख

फ्यूचर पंचांग के अनुसार, सावन मा​ह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी ति​थि 10 अगस्त को सुबह में 08:00 ए एम से शुरू होगी। साथ ही इस ति​थि का समापन 11 अगस्त को प्रात: 04 बजकर 55 मिनट पर होगा। ऐसे में सावन का पहला प्रदोष व्रत या सोम प्रदोष व्रत 10 अगस्त को है। इसके बाद सावन शिवरात्रि है।

सोम प्रदोष व्रत 2026 मुहूर्त

सोम प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 07 बजकर 05 मिनट से है और यह रात 09 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। इस समय में पूजा करना शुभ फलदायी होता है। वहीं सोम प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त 04:23 ए एम से 05:06 ए एम तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:00 पी एम से लेकर दोपहर 12:53 पी एम तक है।

सावन सोम प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल वह समय है जब भगवान शिव कैलाश पर तांडव करते हैं और समस्त देवता उनकी आराधना करते हैं। सावन का महीना स्वयं शिवजी का प्रिय मास माना गया है, इसलिए सावन में आने वाला सोम प्रदोष व्रत विशेष शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस दिन व्रत रखने, प्रदोष काल में शिव परिवार की पूजा करने, दीपदान करने और शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करने से पापों का क्षय होता है।

साथ ही जीवन में सुख, शांति, धन, यश और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अविवाहित लोगों को योग्य जीवनसाथी, विवाहित दंपत्तियों को दांपत्य सुख और परिवार में खुशहाली का आशीर्वाद मिलने की भी मान्यता है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।