Sawan Shivratri 2026 Date: सावन शिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह पर्व श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि सावन का पूरा महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इस दिन की गई पूजा, रुद्राभिषेक, व्रत और शिव मंत्रों का जाप कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। इस दिन देशभर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।

साथ ही भक्त जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई शिव उपासना जीवन के कष्टों को दूर कर सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल सावन की शिवरात्रि कब है…

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कब है सावन की शिवरात्रि

सावन शिवरात्रि सावन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार, इस बार चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को सुबह 04:53 बजे आरंभ होगी। और 12 अगस्त को देर रात 1:51 बजे खत्म होगी। वहीं इस दिन रात्रि के चारों प्रहर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को यह अवसर सिर्फ 11 अगस्त को ही मिल पाएगा। इसलिए सावन माह की शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाना ही उचित होगा।

चार प्रहर की पूजा का समय

प्रथम प्रहर की पूजा- शाम 07:04 बजे से रात 09:45 बजे तक

द्वितीय प्रहर की पूजा- रात 09:45 बजे से रात 12:26 बजे तक

तृतीय प्रहर की पूजा- रात 12:26 बजे से सुबह 03:07 बजे तक

चतुर्थ प्रहर की पूजा- सुबह 03:07 बजे से सुबह 05:49 बजे तक

सावन शिवरात्रि का धार्मिक महत्व

सावन शिवरात्रि का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सावन मास में भगवान शिव की उपासना करने से भक्तों पर उनकी विशेष कृपा बरसती है। इस दिन व्रत रखने और रात्रि जागरण के साथ “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करने से पापों का क्षय होता है। साथ ही मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वहीं अविवाहित युवक-युवतियां मनचाहा जीवनसाथी पाने की कामना से इस दिन व्रत रखते हैं, जबकि विवाहित दंपति वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और दीर्घायु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।