Sawan Shivratri Vrat Vidhi, Katha, Muhurat: हिंदू पंचांग अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन लोग व्रत रख भगवान शिव की विधि विधान पूजा करते हैं। जब ये शिवरात्रि श्रावण माह में आती है तो इसे सावन शिवरात्रि कहते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सावन शिवरात्रि का व्रत रखता है उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन रुद्राभिषेक कराने का भी विशेष महत्व माना जाता है। जानिए इसकी पूजा विधि, महत्व, मुहूर्त और व्रत कथा…

पूजन सामग्री: पुष्प, पंच फल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, पंच मेवा, रत्न, सोना, चांदी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, पंच रस, पंच मिष्ठान्न, बिल्वपत्र, इत्र, गंध रोली, मौली जनेऊ, धतूरा, भांग, बेर, गाय का कच्चा दूध, धूप, दीप, रुई, ईख का रस, कपूर, शिव व मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, मलयागिरी, चंदन आदि।

सावन शिवरात्रि व्रत विधि:

-इस दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लें।

-फिर घर पर या पास के किसी शिव मंदिर में जाकर शिव परिवार की पूजा करें।

-शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, घी, दूध, चीनी, शहद, दही आदि से करें।

-शिवलिंग पर बेलपत्र, इत्र, गंध, भांग, बेर और धतूरा चढ़ाएं। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।

-भगवान शिव की धुप, दीप से पूजा अर्चना करें और उन्हें फल और फूल अर्पित करें।

-शिवरात्रि के दिन शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करना चाहिए।

-इस व्रत में शाम के समय फलहार कर सकते हैं। व्रत रखने वालों को इस दिन अन्न ग्रहण नही करना चाहिए।

-अगले दिन भगवान शिव की विधि विधान पूजा करके और दान आदि करके उपवास खोलें। (यह भी पढ़ें- शुक्र कन्या राशि में करेंगे प्रवेश, 4 राशि वालों की इनकम में बढ़ोतरी के रहेंगे आसार)

शिवरात्रि पूजन मुहूर्त: शिवरात्रि पूजन का सबसे उत्तम समय रात का माना गया है। इस बार शिवरात्रि 6 अगस्त को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि का प्रारम्भ 06 अगस्त 2021 को 06:28 PM बजे से होगा और इसकी समाप्ति 07 अगस्त 2021 को 07:11 PM बजे पर होगी। शिवरात्रि पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। जानिए शिवरात्रि पूजन का शुभ मुहूर्त…

पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त – 12:06 AM से 1:48 AM, अगस्त 07

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय – 07:08 PM से 09:48 PM

रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय – 09:48 PM से 12:27 AM, अगस्त 07

रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय – 12:27 AM से 03:06 AM, अगस्त 07

रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय – 03:06 AM से 05:46 AM, अगस्त 07

7 अगस्त को व्रत पारण समय – 05:46 AM से 03:47 PM