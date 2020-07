Sawan Shivratri 2020 Puja Vidhi, Muhurat, Timings, Samagri, Mantra: हिंदू पंचांग अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। जो इस बार 19 जुलाई को है। सावन शिवरात्रि पर शिव के उपासक विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करना भी विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। जानिए शिवरात्रि व्रत पूजा विधि, मुहूर्त और कथा…

शिवरात्रि पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध हो जाएं। घर पर या मंदिर में जाकर शिव की पूजा करें। शिवलिंग का जलाभिषेक करें। शिव को जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग, धतूरा, गंगाजल, भांग, सफेद फूल, सफेद चंदन, धूप आदि अर्पित करना चाहिए। भोलेनाथ के आगे दीपक और धूपबत्ती दिखाएं। शिव आरती उतारें। गुड़ से बना पुआ, हलवा और कच्चे चने का भोग लगाएं, बाकी प्रसाद स्वरूप लोगों में बांट दें।

शिवरात्रि व्रत विधि: शिवरात्रि व्रत रखने वालों को एक समय ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन सुबह नित्य कर्म के बाद पूरे दिन व्रत करने का संकल्प लें। शिव की पूजा करें। फिर शाम को एक बार फिर से स्नान करने के बाद घर पर ही या मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय प्रदोष काल या फिर रात्रि का माना गया है। इस व्रत को अगले दिन तोड़ना चाहिए। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय व चतुर्दशी तिथि के खत्म होने के मध्य ही व्रत का समापन करना चाहिए।

शिवरात्रि पूजा मुहूर्त:

शिवरात्रि पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त (निशिता काल पूजा समय)- 12:07 AM से 12:10 AM, जुलाई 20 तक

20 जुलाई को शिवरात्रि व्रत पारण समय- 05:36 AM, जुलाई 20

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय – 07:19 PM से 09:53 PM

रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय – 09:53 PM से 12:28 AM, जुलाई 20

रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय – 12:28 AM से 03:02 AM, जुलाई 20

रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय – 03:02 AM से 05:36 AM, जुलाई 20

चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ – जुलाई 19, 2020 को 12:41 AM बजे

चतुर्दशी तिथि समाप्त – जुलाई 20, 2020 को 12:10 AM बजे