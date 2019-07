Sawan Shivratri 2019 Puja Vidhi, Muhurat, Timings, Samagri, Mantra : सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनकी पूजा हर एक विधि से करना चाहता है। भोले शंकर अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति पर प्रसन्न होकर उन्हें महचाहा वरदान देते है, ऐसी मान्यता वर्षों से चली आ रही है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त कांवड़ यात्रा भी करते हैं। कांवड़ यात्रा में शिव के भक्त दिन-रात बोलबम के जयघोष के लंबी यात्रा तय कर जलाभिषेक करते हैं। साथ साल 2019 में सावन (Sawan 2019) की शिवरात्रि 30 जुलाई, मंगलवार यानि आज है। ऐसे में हर शिव भक्त यह जानना चाहता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से उनकी पूजा की जाए। आगे इसे जानते हैं।

ऐसे करें सावन शिवरात्रि पर शिव की पूजा: सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पास के शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव के प्रतीक रूप में स्थित शिवलिंग का षोडषोपचार पूजन करें। इसके बाद शिव का पंचाक्षरी मंत्र ‘नमः शिवाय’ का कम से कम 108 बार जाप करें। शिव जी को धतूरा बेहद प्रिय होता है, इसलिए उन्हें धतूरा चढ़ाएं। साथ ही शिव का आशीर्वाद पाने के लिए चांदी या आपनी क्षमता अनुसार किसी धातु का बना नाग-नागिन का जोड़ा अर्पित करें। कहा जाता है कि इसे चढ़ाने से शिव सभी दोषों से मुक्त कर देते हैं। शारीरिक कष्ट के निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा बताया गया है। सभी प्रकार के क्लेश के लिए ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है।

पूजा का समय:

1. पहला रात्रि प्रहर पूजा समय – 07:10 PM से 09:49 PM

2. दूसरा रात्रि प्रहर पूजा समय – 09:49 PM से 12:28 AM जुलाई 31

3. तीसरा रात्रि प्रहर पूजा समय – 12:28 AM से 03:08 AM जुलाई 31

4. चौथा रात्रि प्रहर पूजा समय – 03:08 AM से 05:47 AM जुलाई 31

5. चतुर्दशी तिथि शुरू – 02:49 PM 30 जुलाई 2019

6. चतुर्दशी तिथि समाप्त – 11:57 AM 31 जुलाई 2019

शिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त: सावन 2019 शिवरात्रि यानी 30 जुलाई को शिव पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:10 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक रहेगा।

शिव जी की पूजा में रखें इन बातों का ध्यान: शिवलिंग पर जल चढ़ते वक्त काले कपड़े पहनना शुभ मान गया है। इसलिए इससे बचना चाहिए। जलाभिषेक के बाद मंदिर से बाहर निकलते वक्त जलधरी को लांघना नहीं चाहिए। शिव-पूजन के वक्त शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर तिल, सिंदूर और हल्दी चढ़ाना भी निषेध माना गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त न तो मन में किसी प्रकार का गलत सोच रखना चाहिए और न ही मुंह से कोई गलत बात निकालनी चाहिए।

