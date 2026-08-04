Sawan Rudraksha 2026: हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे माह में शिव पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और रुद्राक्ष धारण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन में विधि-विधान से अभिमंत्रित रुद्राक्ष धारण करने पर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही धन, करियर और कारोबार में आने वाली कई बाधाएं भी धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। आपको बता दें कि पंचमुखी, सातमुखी, ग्यारहमुखी और तेरहमुखी को लॉकेट में धारण करने से करियर और कारोबार में तरक्की होने की मान्यता है। आइए जानते हैं इन रुद्राक्ष के बारे में…

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पंचमुखी रुद्राक्ष

पंचमुखी रुद्राक्ष को सबसे अधिक प्रचलित और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे धारण करने से मानसिक शांति मिलती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता आने लगती है। यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का भी श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है।

सातमुखी रुद्राक्ष

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सातमुखी रुद्राक्ष का संबंध माता लक्ष्मी और शनि ग्रह से माना जाता है। इसे धारण करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने, धन संचय में वृद्धि और व्यापार में लाभ मिलने की मान्यता है। जिन लोगों को बार-बार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए इसे शुभ माना जाता है।

ग्यारहमुखी रुद्राक्ष

ग्यारहमुखी रुद्राक्ष को भगवान हनुमान और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त रुद्राक्ष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसे धारण करने से साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। करियर में नई जिम्मेदारियां मिलने और व्यवसाय में विस्तार के योग भी बन सकते हैं।

तेरहमुखी रुद्राक्ष

तेरहमुखी रुद्राक्ष को आकर्षण, सफलता और वैभव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यह व्यापारियों, उद्यमियों और उच्च पद की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए शुभ फलदायी हो सकता है। इससे नए अवसर प्राप्त होने और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना बताई जाती है।

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रुद्राक्ष धारण करते समय रखें इन बातों का ध्यान

रुद्राक्ष को सावन के सोमवार या किसी शुभ मुहूर्त में धारण करना शुभ माना जाता है।

धारण करने से पहले गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध करें।

भगवान शिव का पूजन कर ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का 108 बार जाप करें।

रुद्राक्ष को हमेशा श्रद्धा और पवित्रता के साथ धारण करें।

किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह के बाद ही विशेष मुखी रुद्राक्ष धारण करना बेहतर माना जाता है।

डिस्क्मेलर: यह लेख धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है। किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषाचार्य या विद्वान से सलाह लेना उचित रहेगा।