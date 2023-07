Sawan Pradosh Vrat Date: 3 शुभ योग में मनाया जाएगा सावन का दूसरा प्रदोष, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और विशेष उपाय

Sawan Pradosh Vrat 2023: सावन का दूसरा प्रदोष व्रत 30 जुलाई रविवार को है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और इंद्र योग बन रहे हैं।

सर्वार्थ सिद्धि समेत 3 शुभ योग में सावन का दूसरा प्रदोष- (जनसत्ता)

