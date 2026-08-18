Sawan Purnima 2026: हिंदू धर्म में सावन पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। सावन मास की पूर्णिमा तिथि भगवान शिव की आराधना, व्रत, पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन शिवजी का जलाभिषेक करने, गंगाजल अर्पित करने और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होने की मान्यता है। सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है, इसलिए इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस साल सावन पूर्णिमा 28 अगस्त को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं तिथि और दान- स्नान का शुभ मुहूर्त…

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सावन पूर्णिमा 2026 तारीख

वैदिक पंचांग के अनुसार, सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह में 9 बजकर 9 मिनट से शुरू हो रही है और यह 28 अगस्त को सुबह में 9 बजकर 47 मिनट तक रहेगी। उदयातिथि के आधार पर सावन पूर्णिमा 28 अगस्त को है।

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दान- स्नान का शुभ मुहूर्त 2026

सावन पूर्णिमा पर स्नान और दान का उत्तम मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में 04:28 ए एम से 05:12 ए एम के बीच है, हालां​कि आप सूर्योदय के बाद भी स्नान और दान कर सकते हैं। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त 11:56 ए एम से दोपहर 12:48 पी एम तक है।

सावन पूर्णिमा की लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त 27 अगस्त को शाम 06:48 पी एम से है, उस समय सूर्यास्त होगा और प्रदोष काल प्रारंभ होगा। वहीं पूर्णिमा में लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में ही करते हैं।

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सावन पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन पूर्णिमा पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख-समृद्धि और परिवार में शांति बनी रहती है। भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र या ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करते हैं। माना जाता है कि इस दिन किए गए जप, तप, दान और पूजा का विशेष फल मिलता है।

सावन पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान और दान-पुण्य करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट कम होते हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।