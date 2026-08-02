Sawan First Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर और विधि-विधान से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन सोमवार का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह माह स्वयं भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दिन किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। वहीं साल 2026 में सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। इस दिन सुकर्मा योग भी बन रहा है। ऐसे में इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और उपाय…

सावन सोमवार पूजा का शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त (सुबह की पूजा)- तड़के 04 बजकर 11 मिनट से सुबह 05 बजकर 34 मिनट तक

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर की पूजा)- दोपहर 12 बजकर 18 मिनट से लेकर दोपहर 01 बजकर 10 मिनट तक

संध्या और रात्रि पूजा मुहूर्त- शाम 07 बजकर 12 मिनट से रात 08 बजकर 20 मिनट तक

राहुकाल (पूजा से बचें)- सुबह 07 बजकर 54 मिनट से सुबह 09 बजकर 30 मिनट तक

सावन के पहले सोमवार की पूजा-विधि

प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ या सफेद वस्त्र धारण करें।

घर के मंदिर या शिवालय जाकर भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करें।

इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें।

शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भांग, सफेद चंदन और अक्षत अर्पित करें।

भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें तथा दीपक और धूप जलाएं।

‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।

शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें।

अंत में आरती कर भगवान शिव से सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें।

सावन सोमवार के आसान उपाय

आर्थिक उन्नति के लिए: शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर अभिषेक करें।

शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर अभिषेक करें। दांपत्य सुख के लिए: भगवान शिव और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें।

भगवान शिव और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। करियर और नौकरी के लिए: जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें।

जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें। रोगों से मुक्ति के लिए: महामृत्युंजय मंत्र की एक या अधिक मालाओं का जाप करें।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।